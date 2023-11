Sanremo: cunette pericolose in strada Solaro Rapalin, lettore "C'è un cantiere, le sistemiamo?"

Un nostro lettore di Sanremo, G.Z., ci ha scritto in relazione alla conosciuta cunetta nata e in espansione in strada Solaro Rapalin, sopra il campo ippico:

“Una vera insidia alle colonne vertebrali dei motociclisti distratti e alle sospensioni delle vetture. Si è sviluppata e estesa da cinque anni con l'aggregarsi di altre due contigue. Rappresenta ora un vero rischio per tutti coloro che incrociano le proprie ruote con la ‘famigliola’ di dossi. Infatti, per evitarle i motociclisti e le vetture tendono a invadere la carreggiata opposta malgrado la limitata visibilità creata dalla semicurva. Prima o poi ci scappa un guaio. Oggi è in corso la posa della fibra ottica interrata sotto un lato della carreggiata in questo tratto di strada. Lo scavo passa a un metro dalle malefiche cunette. Mi chiedo se al termine dei lavori, con la posa dell'asfalto sopra lo scavo, le cunette verranno ridotte? Spero di sì vista la presenza sul luogo di un cantiere. Se questo non avvenisse allora penserà che, forse, la loro esistenza è tollerata”.