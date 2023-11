Premi alle associazioni dal Coni, stella al merito sportivo per l'Ok Club Imperia

Si è svolta sabato al Museo del Mare di Imperia la cerimonia di assegnazione delle onorificenze al merito sportivo, evento che il CONI organizza annualmente per premiare le Associazioni Sportive, i Dirigenti e gli Atleti che con la loro attività hanno dato lustro allo sport italiano a livello nazionale ed internazionale.

Nell'occasione un importante riconoscimento è andato all'OK Club di Imperia con il conferimento della Stella di Bronzo al Merito Sportivo. Il sodalizio è una delle maggiori realtà sportive della provincia attiva dal 1996 nel campo delle Arti Marziali, propone a tutti i livelli le discipline del Judo, del Jujitsu, dell’Aikido, della Lotta Olimpica e dell’MGA (Metodo Globale Autodifesa), posizionata da anni fra le prime 50 società in Italia su oltre 3.000 associazioni affiliate.

L'Ok Club è attivo sia a livello di educazione allo sport con corsi rivolti a bambini e ragazzi, sia a livello agonistico con atleti ai vertici della ranking list nazionale e da sempre impegnato in competizioni a livello nazionale ed internazionale. Inoltre, da tempo vengono svolte importanti attività sul territorio come l’organizzazione di numerose gare e stage di formazione che portano ad Imperia atleti e tecnici da ogni parte d’Italia e annualmente vengono svolti corsi di difesa personale, da tecnici abilitati al 3° livello MGA, orientati al pubblico femminile, agli operatori sanitari agli agenti di pubblica sicurezza.

Il Tecnico titolare, Maestro Daniele Berghi, ed il Presidente, Maestro Franco Viani, si dichiarano estremamente soddisfatti per l’importante riconoscimento ricevuto dopo tanti sacrifici e tanti anni di attività e ringraziano gli atleti ed i tecnici collaboratori che nel corso degli anni hanno permesso il raggiungimento di questo traguardo.