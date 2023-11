Pallavolo: migliora la Mazzucchelli in Prima Divisione, sconfitta ma primo punto a Pietra Ligure

Terza sconfitta consecutiva, nel campionato di Prima Divisione femminile, per la Mo.De Mazzucchelli. In trasferta contro il Finalmaremola, la ‘Mazzu’ non è però rimasta a secco, ottenendo un importante punto.

Partita molto intensa che, in un primo momento ha visto imporsi la formazione matuziana, per terminare poi 3-2 a favore delle avversarie.

“Le ragazze sono partite molto bene – ha detto la coach Mara Tokic - imponendosi nel primo set per poi perdere gradualmente la concentrazione. Nonostante si siano viste buone fasi di gioco sia in attacco che in difesa, questo continuo calo di attenzione alla lunga ha portato la squadra a commettere davvero troppi errori e a perdere infine la partita. Nonostante le mie atlete fossero rimaste in gara fino all'ultimo, purtroppo al tie break hanno ceduto per 2 errori nei momenti decisivi. Detto ciò dobbiamo migliorare in ricezione e in difesa, oltre che perfezionare la fase d'attacco cercando di trovare giocate più ‘intelligenti’. Abbiamo ottenuto il primo punto in stagione ma questo deve essere solamente uno stimolo per poter fare meglio”.