Pallacanestro: i risultati delle prime 3 giornate dell'Olimpia basket nel campionato di Divisione Regionale 2

Positivo il bilancio delle prime tre giornate del campionato di Divisione Regionale 2 per la ASD Olimpia Basket, che torna dopo 5 anni a giocare con la categoria più adulta e si aggiudica due partite su tre.

Esordio con vittoria per i nostri Senior che il 30 ottobre sono tornati a calcare il parquet della Ruffini di Taggia contro il Ceriale. L'inizio è convincente, i tabiesi prendono subito distanza dagli avversari realizzando ben 45 punti nella prima metà della partita, trascinati da buone percentuali da 3 punti. Al rientro dagli spogliatoi la musica cambia, le percentuali al tiro calano grazie anche alla difesa avversaria che limita i nostri attacchi e dopo tutta una partita con un vantaggio medio di 10 punti, si rifà sotto il Ceriale che a meno di 2 minuti si riporta a 3 punti di distanza. Fortunatamente resistiamo alle ultime incursioni avversarie e portiamo a casa il risultato! Convincenti gli esordi dei tre 2006 entrati in campo che non hanno avuto timori reverenziali. Ottimo atteggiamento dei più esperti, che onorano il tifo casalingo e danno un bell'esempio ai tanti piccoli cestisti presenti.

Olimpia: Zunino D. 18, Bellone, Prinetti 4, Guariglia, Formica (cap) 9, Ferraris 3, Blasetta 9, Allaria, Lambert 11, Zunino S. 11 - Coach: Veneziano

Ceriale: Bertolino 2, Liboriani 2, Giulini (cap) 22, Gandini 8, Bestoso, Scaletti, Ruggiero 12, Costa 5, Tedesco, Sibilia, Berra 11 - Coach: GantiniNiente da fare per la nostra prima squadra nella prima trasferta dell'anno...

Domenica 12 novembre prima trasferta a Busalla. Partita iniziata sin da subito in salita per i nostri, gli avversari sono superiori fisicamente e con più benzina nelle gambe e mettono in difficoltà i nostri creando nella prima metà di gara già un importante divario (anche grazie alle pessime percentuali offensive dei bianco blu). Alla ripresa i biancoazzurri tirano fuori l'orgoglio e la grinta, ristabilendo un certo equilibrio in campo, ma il tempo non basta e arriva il referto giallo.

BUSALLA: Chiesa 5, Pierini 2, Giannini 20, Cavalli, Armanini, Facci 12, Gozzini 15, Sant'Anna, Mazzorama 19, Padula, Guardiani (cap.) 6 - coach: Zerbo

OLIMPIA: Zunino D. 12, Bellone, Guariglia 5, Formica (cap.) 2, Ferraris 8, Blasetta 4, Paganini 2, Lambert 20, Dalla Rosa 3 - coach: Veneziano

Martedì 14 novembre la difficile trasferta-derby in casa del BKI Imperia. "Se non ci fanno partire una coronaria non sono contenti". Coach Veneziano commenta così all'uscita degli spogliatoi, aggiungendo che la partita è cambiata (nel terzo quarto, ndr) quando abbiamo cominciato a difendere forte. Ed è proprio dal rientro degli spogliatoi che sono anche cominciati ad entrare i palloni in quei canestri che sembravano stregati e con un parziale di +11 siamo riusciti a riprendere l'avversario. Nell'ultimo quanto la maggiore esperienza è stata l'arma in più, che ci ha permesso di superare una giovanissima BKI.

BKI Imperia: Cirillo, Bonfante 3, Pallini 5, Rotomondo 2, Traverso, Peirano 3, Fichera 14, Canobbio 4, Digitali 8, Baiardo 8, Viale 2, Giraldi - Coach Carbonetto

Olimpia: Zunino D. 11, Bellone, Prinetti, Guariglia 3, Formica 2 (cap), Ferraris 6, Blasetta 2, Paganini 4, Lambert 11, Zunino S. 13 - Coach Veneziano