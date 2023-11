Ginnastica: ottimi risultati della Riviera dei Fiori alla prova regionale dell'individuale di ritmica (Foto)

Si è svolta domenica scorsa a Lavagna, la prova regionale del campionato individuale di ginnastica ritmica nei livelli LD ed LE che sono i più impegnativi del settore agonistico silver della FederGinnastica.

Sono state sei le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori scese in pedana alternandosi in una serie di esercizi con la palla, fune, cerchio, nastro e clavette sotto la guida del tecnico Lorenza Frascarelli.

Nella gara del livello LD, ottima la partecipazione di Esmeralda Caporusso che è salita sul gradino più alto del podio nella categoria junior 2. Nelle allieve Marie Panizzi si è classificata al 4° posto a soli 0,025 centesimi dal podio. Bene anche la compagna di squadra, Alessia Cirone, con un 12° posto all’esordio in questa tipologia di gare e con il terzo miglior punteggio alla fune. Nel livello LE altri due ori conquistati dalle ‘rivierine’ Giada Caridi nelle junior 1 (con uno dei punteggi totali più alti dell’intera giornata di gare) e di Alice Frascarelli nelle senior 3 le più ‘perseveranti’ nella pratica di questa disciplina. Nelle senior 2 bene Giulia Carrera con un bronzo ottenuto in una prova che ha visto le prime tre classificate con punteggi molto vicini tra loro.

I risultati e la qualificazione di Sofia Pugachev alla gara di zona tecnica del campionato nazionale allieve gold di Arcore (il livello tecnico più alto previsto nella categoria allieve) gratificano l’intero staff tecnico societario della sezione che può contare su un gruppo di ginnaste di buon livello e su un numeroso vivaio che lasciano fiduciosi per il futuro che prevede anche la partecipazione al prossimo campionato nazionale di serie C.

Il prossimo impegno agonistico saranno le finali nazionali in programma a Rimini dal 7 al 10 dicembre che vedrà la partecipazione di 18 ginnaste ponentine, 12 della ritmica e 6 della sezione agonistica di artistica femminile.

Il Direttivo Societario può contare su un gruppo di tecnici qualificati e appassionati, che in un ambiente armonioso porta avanti i progetti proposti , anche se i problemi legati alle strutture dedicate alla ginnastica certo non mancano. Proprio in questi giorni si dovrebbe concludere la progettazione dei lavori decisi dall’Amministrazione del Comune di Sanremo riguardo la realizzazione di un telone e relativo ampliamento e chiusura degli spazi utilizzati dalla società matuziana, al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori. Queste opere renderanno gli spazi più confortevoli e permetteranno al sodalizio nuovi investimenti per incrementare le attrezzature disponibili e svolgere le attività al meglio.