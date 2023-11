CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 16 novembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- HUNGER GAMES - LA BALLATA DELL'USIGNOLO E DEL SERPENTE – ore 16.30 - 21.00 – di Francis Lawrence – con Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage, Viola Davis – Azione/Avventura/Drammatico - "Coriolanus Snow ha diciotto anni e la sua casata è caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Alla decima edizione degli Hunger Games, ideati dal Decano Casca Highbottom, viene nominato mentore, ovvero tutor, di una ragazza del Distretto 12, Lucy Grey Baird. Questo potrebbe compromettere tutto il suo piano di riscatto sociale ed economico, così Snow si attiva per aiutare in ogni modo la ragazza in ogni modo possibile. C'è in ballo la sopravvivenza,gli Hunger Games sono spietati e tutta l'avventura è una corsa contro il tempo e contro la morte, tra serpenti letali e un usignolo capace di incantare con la sua voce...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- DREAM SCENARIO - HAI MAI SOGNATO QUEST'UOMO? – ore 17.15 – 19.15 – 21.30 – di Kristoffer Borgli - con Nicolas Cage, Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula – Commedia/Horror - "Paul Matthews insegna biologia alla Osler University. È sposato con Janet ed è padre di due figlie, Hannah e Sophie. La sua esistenza è monotona ed è una di quelle persone che solitamente passano inosservate. Da un giorno all'altro comincia a comparire nei sogni degli altri. Sono persone che conosce oppure perfetti sconosciuti. Non ha mai un ruolo positivo. Nei primi sogni non fa nulla quando una persona si trova in pericolo. Ma successivamente, nell'universo onirico degli altri, diventa sempre più violento. All'inizio diventa celebre ma poi l'improvvisa notorietà gli si ritorce contro. Gli studenti non seguono più le sue lezioni, la sua presenza non è gradita nei locali pubblici, gli amici mandano via lui e la moglie a metà cena e anche la sua vita familiare va in frantumi. L'unico obiettivo che gli resta è quello di pubblicare il suo libro...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- THE MARVELS – ore 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 – di Nia DaCosta - con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Iman Vellani, Teyonah Parris - Azione - "Un antico bracciale viene ritrovato dalla nuova Supremor Dar-Benn degli alieni Kree, che intende farne uso per salvare il proprio pianeta Hala, devastato da una guerra civile. Il ritrovamento causa anche un varco nello spazio che Monica Rambeau, per conto della SABER ossia la divisione spaziale diretta da Nick Fury, si reca a esaminare con i propri poteri. Lo stesso fa Carol Danvers, alias Captain Marvel, dall'altro lato della galassia. Le due, entrambe dotate di abilità connesse allo spettro elettromagnetico e alla luce, scoprono che i propri poteri si sono "intrecciati" a quelli della giovane Kamala Khan, alias Miss Marvel, che non casualmente è dotata di un antico bracciale dalle origini misteriose...”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TROLLS 3 – TUTTI INSIEME – ore 17.00 - 19.00 – di Walt Dohrn, Tim Heitz - Animazione - "I due trolls Poppy e Branch sono sempre più legati e nel corso del tempo sono diventati una coppia. Lui però ha un passato segreto che lei ignorava e ora sta tornando a galla; Branch faceva infatti parte dei BroZone, il gruppo preferito di Poppy composto anche dai suoi fratelli Floyd, John Dory, Spruce e Clay. La band però si è sciolta durante l'ultimo disastroso concerto quando Branch era ancora bambino e da allora non ha più visto nessuno. Però ora uno, tra loro, è in pericolo. Si tratta di Floyd che è stato rapito da Velvet e Veener, due popstar invidiose del suo talento. Poppy e Brunch si mettono in viaggio per raggiungerlo e liberarlo. Questa sarà anche l'occasione per riunire di nuovo tutti i fratelli…”

Voto della critica: **

- FIVE NIGHT AT FREDDY'S – ore 21.40 – di Emma Tammi - con Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail, Mary Stuart Masterson, Kevin Foster - Horror - "Perseguitato da un trauma infantile mai superato, Mike passa da un lavoro temporaneo all'altro andando incontro a ricorrenti problemi comportamentali. Dopo essere rimasto nuovamente disoccupato e rischiando quindi di perdere l'affido della sorellina Abi, si trova costretto ad accettare un posto come guardia di sicurezza notturna in una pizzeria, chiusa al pubblico dagli anni 80, di nome Freddy Fazbear. Di notte Mike ha degli strani sogni, collegati in qualche modo ai bizzarri pupazzi animatronic che caratterizzano il locale e che sembrano nascondere segreti letali...”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE IL FILM - VACANZE IN TRANSILVANIA – ore 17.30 - di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Michele Savoia, Lorenzo Buran, Antonella Carone - Commedia - "I Me Contro Te stavolta se la devono vedere con il Conte Dracula nel cui castello è conservato il diamante che la banda dei Malefici vuole utilizzare per alimentare il cannone che oscurerà il sole e, di conseguenza, distruggere il mondo intero, compresi gli odiati Sofì e Luì...”

Voto della critica: **

- THANKSGIVING – ore 17.30 – 21.45 – di Eli Roth - con Rick Hoffman, Gina Gershon, Patrick Dempsey, Milo Manheim, Addison Rae – Horror/Thriller - "La cittadina di Plymouth, in Massachusetts, è sconvolta da una terribile tragedia avvenuta all'interno di un centro commerciale durante il Black Friday. Un anno dopo, durante i festeggiamenti del Thanksgiving, un misterioso e feroce serial killer comincia a torturare e uccidere la popolazione locale, seguendo un grottesco piano di vendetta e prendendosela soprattutto con un gruppo di ragazzi, che evidentemente nascondono a loro volta uno scomodo segreto. Quelli che iniziano come omicidi casuali si rivelano presto parte di un più ampio e oscuro piano legato alla festività...”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- THE OLD OAK – ore 17.00 – 19.15 – 21.30 – di Ken Loach - con Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson, Trevor Fox, Chris McGlade - Drammatico - "L'Old Oak è un posto speciale. Non è soltanto l'unico pub aperto in un ex cittadina mineraria del nord est dell'Inghilterra, è l'unico luogo pubblico in cui le persone possono ritrovarsi. TJ Ballantyne lo tiene in piedi con buona volontà ma rischia di perdere una parte degli avventori affezionati quando nel quartiere vengono accolti alcuni rifugiati siriani. In particolare TJ si interessa alla giovane Yara che si è vista rompere, con un atto di intolleranza, la macchina fotografica a cui tiene in modo particolare. Per l'uomo è l'inizio di un tentativo di far sì che le due comunità possano trovare un modo per comprendersi....”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- C’È ANCORA DOMANI – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Paola Cortellesi - con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli - Drammatico - "Delia è ‘una brava donna di casa’ nella Roma del dopoguerra: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano e ai tre figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo rammendando biancheria, riparando ombrelli e facendo iniezioni a domicilio. Secondo il suocero però ‘ha il difetto che risponde’, in un'epoca in cui alle donne toccava tenere la bocca ben chiusa. E Ivano ritiene sacrosanto riempirla di botte e umiliarla per ogni sua ‘mancanza’. La figlia Marcella sta per fidanzarsi con il figlio del proprietario della pasticceria del quartiere, il che le darebbe la possibilità di migliorare il suo status e allontanarsi dalla condizione arretrata in cui vive la sua famiglia, nonché da quella madre sempre in grembiule e sempre soggetta alle angherie del marito. Per fortuna fuori casa Delia ha qualche alleato: un meccanico che le vuole bene, un'amica spiritosa che la incoraggia, un soldato afroamericano che vorrebbe darle una mano. E soprattutto, ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa...”

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- COMANDANTE – ore 16.30 - 18.50 - 21.45 – di Edoardo De Angelis - con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli - Drammatico - "1940, Seconda Guerra Mondiale. Salvatore Todaro è un comandante della Marina Militare con un destino inscritto nel nome, a capo del sommergibile Cappellini nonostante un incidente gli abbia provocato forti dolori alla schiena che lo autorizzerebbero ad accettare la pensione di invalidità (come la moglie Rina, stanca di saperlo lontano e in pericolo, vorrebbe che facesse). Ma il comandante Todaro non sa stare lontano dai flutti. Durante la sua ennesima missione avvista una nave belga che, malgrado il Belgio sia formalmente neutrale, attacca il sommergibile italiano. Il comandante e la sua squadra rispondono al fuoco e affondano la nave. Ma Todaro decide di mettere in salvo i naufraghi, agganciandoli al suo sommergibile per trascinarli verso il porto neutrale e sicuro di Santa Maria delle Azzorre, e accettando il rischio di navigare in emersione fino a destinazione: perché la legge del mare per lui conta di più della legge della guerra...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA



Olimpia (tel. 0184 261955)

- DECISION TO LEAVE – ore 18.00 – 21.00 – di Park Chan-wook - con Hae-il Park, Wei Tang, Go Kyung-pyo, Yong-woo Park, Lee Jung-hyun - Drammatico - "Hae-joon è un detective infallibile e un marito insoddisfatto: quando si trova alle prese con un caso di suicidio, ritiene che si tratti in realtà di omicidio. Per questo indaga sulla moglie cinese della vittima, Seo-rae, ma se ne innamora all'istante. Attraverso una sottile rete di seduzione, Seo-rae sembra soggiogare Hae-joon, che però ha un'intuizione che potrebbe ribaltare il corso dell'indagine...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- THE MARVELS – ore 21.00 – di Nia DaCosta - con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Iman Vellani, Teyonah Parris - Azione - "Un antico bracciale viene ritrovato dalla nuova Supremor Dar-Benn degli alieni Kree, che intende farne uso per salvare il proprio pianeta Hala, devastato da una guerra civile. Il ritrovamento causa anche un varco nello spazio che Monica Rambeau, per conto della SABER ossia la divisione spaziale diretta da Nick Fury, si reca a esaminare con i propri poteri. Lo stesso fa Carol Danvers, alias Captain Marvel, dall'altro lato della galassia. Le due, entrambe dotate di abilità connesse allo spettro elettromagnetico e alla luce, scoprono che i propri poteri si sono "intrecciati" a quelli della giovane Kamala Khan, alias Miss Marvel, che non casualmente è dotata di un antico bracciale dalle origini misteriose...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- C’È ANCORA DOMANI – ore 21.00 – di Paola Cortellesi - con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli - Drammatico - "Delia è ‘una brava donna di casa’ nella Roma del dopoguerra: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano e ai tre figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo rammendando biancheria, riparando ombrelli e facendo iniezioni a domicilio. Secondo il suocero però ‘ha il difetto che risponde’, in un'epoca in cui alle donne toccava tenere la bocca ben chiusa. E Ivano ritiene sacrosanto riempirla di botte e umiliarla per ogni sua ‘mancanza’. La figlia Marcella sta per fidanzarsi con il figlio del proprietario della pasticceria del quartiere, il che le darebbe la possibilità di migliorare il suo status e allontanarsi dalla condizione arretrata in cui vive la sua famiglia, nonché da quella madre sempre in grembiule e sempre soggetta alle angherie del marito. Per fortuna fuori casa Delia ha qualche alleato: un meccanico che le vuole bene, un'amica spiritosa che la incoraggia, un soldato afroamericano che vorrebbe darle una mano. E soprattutto, ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa...”

Voto della critica: ****





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

