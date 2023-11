Rugby: ottime prestazioni nel weekend scorso per le Under 14 e Under 16 del Reds Team Imperia

Sono scese in campo sabato scorso le formazioni Under 12 (a Savona) e Under 14 (a Cogoleto) del Reds Rugby Team di Imperia.

La Under è stata penalizzata dalle defezioni dovute a malanni di stagione, non demorde e mette in campo tenacia da vendere. Bravi i ragazzini che iniziano a esprimere le prime fasi di gioco e lottano fino alla fine, in un raggruppamento che vede schierati Cogoleto, Amatori Genova, Imperia Rugby, Sanremo e Savona. Tante squadre e diversi modi di impostare le partite, prova per i Reds non da poco dalla quale escono a pieni voti e con bei risultati.

A Cogoleto prime uscite della mista Reds e Imperia Rugby che danno spunto per il lavoro futuro ai tecnici di entrambe le formazioni. Si parla ormai di vere e proprie partite e l’emozione di scendere in campo come i ‘grandi’ è tangibile. Primo tempo per gli imperiesi in sordina, ma il mordente giusto esce meglio nel secondo quando la ‘cavalleria’ dei 3/4 prende fiducia e con accelerazioni fulminee va in meta. Gli allenamenti congiunti danno i primi riscontri, qualche situazione da correggere come giusto che sia, per il resto prova superata.

Mobilitati anche i piccolissimi, impegnati nella manifestazione Coni ‘Cento volte Fair Play’, circuito di giochi a Calata Anselmi.