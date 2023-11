Pallanuoto: doppio successo per gli Allievi della Rari Nantes Imperia allenati da Gianluca Garibaldi

I giallorossi cominciano la stagione con il piede giusto: già la scorsa settimana avevano espugnato la vasca di Loano imponendosi per 6-32 sul Doria Nuoto. Sono andati in rete otto giocatori diversi, particolarmente Lanteri con undici marcature e Prette con una cinquina.

Nella domenica appena trascorsa è arrivato l'esordio casalingo: netto il successo su San Giorgio, allenato dal decano Renzo Zonari, per 23-4.

Per una classifica che ora vede la Rari Nantes Imperia comandare il girone B degli Allievi, con 6 punti.

Nella prossima giornata, i giallorossi riposeranno e torneranno in vasca domenica 26 novembre in casa del Crocera Stadium. Turno casalingo (10 dicembre) contro Rari Nantes Savona B ed il calendario di andata verrà completato dalle sfide contro Andrea Doria (venerdì 22 dicembre in trasferta) e l'Aragno Rivarolesi (in casa il 12 gennaio).