Calcio, prima visita ufficiale dell'AC Milan alla Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Prima visita ufficiale dell'AC Milan alla Polisportiva Vallecrosia Academy. Nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 novembre, il tecnico dell'Ac Milan Marcello Campolonghi è stato ospitato, presso la struttura in via Braie a Camporosso, per la prima visita sul campo.

L’attività di base della Polisportiva Vallecrosia Academy asd ha avuto il piacere di essere condotta dal tecnico dell'AC Milan, che ha interagito con i ragazzi e gli istruttori del settore giovanile. I tecnici del Vallecrosia Academy hanno poi seguito una sessione di formazione in aula, tenuta dal signor Marcello Campolonghi e coadiuvata dal direttore tecnico Francesco Lapa, per approfondire, con un dialogo molto interessante e costruttivo, alcuni concetti fondamentali.

La società è molto orgogliosa e fortemente coinvolta in questo nuovo progetto, intrapreso come Scuola Calcio AC Milan, e con entusiasmo accoglie tutte le proposte per un costante miglioramento ed innovazione nella formazione dei propri istruttori per poter così offrire ai propri tesserati un valido, preparato e consolidato staff.