Calcio giovanile. En plein di vittorie per le formazioni dell'Ospedaletti

En plein di vittorie nel fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti. La Juniores di mister Fabio Luccisano ha superato la Vallecrosia Academy, mentre gli Allievi Under17 si sono imposti sul campo della Praese. Successi anche per gli Allievi Under16 contro la Sestrese e per i Giovanissimi Under14 in trasferta contro il Busalla.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Ospedaletti - Vallecrosia Academy 7-3

Marcatori: Traditi, Raviola, Angeli, Moglan (3), Angeli (2)

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Mema, 3 Petrulla, 4 Moglan, 5 Di Nicola, 6 Cascone, 7 Traditi, 8 Sartori, 9 Raviola, 10 Angeli, 11 Rosato

A disposizione: 13 Santarsiero, 14 D’Alessandro, 15 Consalvo, 16 Di Michele, 17 Molinari

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Praese - Ospedaletti 4-6

Marcatori: Aboulfadl M., Burdilla, Lazri (2), Klersi, Pereira

Ospedaletti: 1 Ruscitti, 2 Rondinone, 3 Zoccali, 4 Burdilla, 5 Monterosso, 6 Pereira, 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Kanina, 10 Lazri, 11 Turrini

A disposizione: 12 Annis, 13 Abidi, 14 Pesce, 15 Pallanca, 16 Aboufadl A., 17 Aboufadl M., Anzalone

Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Sestrese 4-1

Marcatori: Anzalone (2), Quartiere, Ben Mzaker

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Micaroni, 3 Pallanca, 4 Faurie-Ustinenko, 5 Kopliku, 6 Pesce, 7 Quartiere, 8 Turrini, 9 Ben Mzaker, 10 Anzalone, 11 Le Rose

A disposizione: 12 Calipa, 13 Urciuoli, 14 Vinciguerra, 15 Borella, 16 Magnani, 17 Elia

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Busalla - Ospedaletti 0-5

Marcatori: Borella, Lazri, Perato (3)

Ospedaletti: 1 Vincguerra, 2 Ambesi, 3 Cannarozzo, 4 Spaggiari, 5 Guardiani, 6 Rodigari, 7 Rinaldi, 8 Lazri, 9 Perato, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vasciminno, 14 Abidi, 15 Borella, 16 Scialanca, 17 Toppetti, 18 Belvisi, 20 Traverso

Allenatore: Ferdinando Eulogio