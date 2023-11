A Orientamenti gli arbitri internazionali Massa e Alassio. Assessore Scajola: "Esempio per i ragazzi e vanto per la Liguria"

L’arbitro Davide Massa e l’assistente arbitrale Stefano Alassio tra i Dreamers del Festival Orientamenti 2023. I due portacolori della sezione Aia (Associazione italiana arbitri) di Imperia hanno realizzato i propri sogni entrando a far parte della ristretta cerchia dei direttori di gara calcistici riconosciuti a livello internazionale.



Due carriere ricche di soddisfazioni, iniziate sui campi di provincia per arrivare ai più grandi stadi d’Europa e del mondo, che hanno destato curiosità, domande e grande attenzione da parte dei ragazzi partecipanti al loro racconto.



Ad accompagnarli sul palco l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola che ha detto: “Davide e Stefano sono due esempi straordinari per i giovani che partecipano al Festival. Partiti dall’entroterra imperiese con costanza, tenacia e innegabile talento sono arrivati ai massimi livelli del calcio lo sport più seguito nel nostro Paese. Sono un vanto della Liguria in giro per il mondo e hanno trasmesso grande motivazione ai ragazzi sia dal punto di vista atletico sportivo, sia per ciò che concerne l’equilibrio e la concentrazione caratteristiche imprescindibili per fare il loro mestiere”.



"L'importanza di questo evento – spiega Davide Massa, arbitro di calcio internazionale - è conferita dalla platea a cui ci rivolgiamo con la speranza di poter dare un'idea di futuro ai giovani che si impegnano a cambiare il mondo. Sin da quando avevo 5 anni la mia più grande passione è sempre stata il calcio e quando ho smesso di giocare, ho ritrovato nel fischietto e nei due cartellini il mio sogno. Il mio messaggio ai giovani è di mettersi sempre in gioco, fare tante esperienze, conoscere più persone possibili. Arriva poi il momento in cui ci si imbatte in quel qualcosa che ci ruba l'anima e allora bisogna seguire il proprio istinto e perseverare per superare ogni ostacolo. I giovani di oggi possono trovare la forza e il coraggio di fare grandi cose".



"Il titolo di questa edizione 'Dreamers' racchiude il senso di ogni intervento e delle nostre testimonianze – conclude Stefano Alassio, assistente arbitrale di calcio - , realizzare un sogno seguendo un percorso avviato nel tempo, come nel nostro caso, che ci vede protagonisti sui campi della Serie A e di tutta Europa. E' importante avere sempre dei sogni e lavorare per realizzarli, indipendentemente da quelle che sono le avversità in cui ci possiamo imbattere. Auguro a tutti i ragazzi di Orientamenti di trovare la propria strada e sognare in grande!".