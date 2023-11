Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 15 a domenica 19 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE



SANREMO



9.00-13.30. Convegno ‘Il mio compagno di banco ha le convulsioni’ organizzato dall'istituto Comprensivo Sanremo Centro con la partecipazione di numerosi relatori. Teatro del Cinema Centrale (locandina)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-13.00. ‘Pulcinella ed il Mediterraneo’: percorso per le scuole dedicato al tema dell’intercultura e della conoscenza dell’altro. I bambini faranno un viaggio fra Occidente e Oriente, esplorando il mercato e il Suq, per scoprire in che cosa si assomigliano e in che cosa differiscono le culture, i sapori, gli odori e gli usi dei popoli che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Forte di Santa Tecla (più info)



16.30. ‘Soffitti lignei medioevali in Provincia di Imperia’: conferenza dello storico dell’arte Alfonso Sista sulle testimonianze superstiti di una espressione decorativa che doveva essere abbastanza diffusa nel XIII e XIV secolo ma della quale rimangono poche testimonianze. Museo Civico a Palazzo Nota, ingresso libero



17.00. Illustrazione dei ‘Cenacoli Fiorentini’ con relatore il Prof. Mele, Direttore dell’Accademia di belle Arti di Sanremo e dell’Accademia del lusso, Presidente di IAMAI, docente universitario, ricercatore e relatore in convegni internazionali. Introduce la Presidente Anne Lieussanes Tasco. Accademia di belle Arti, via Val del Ponte 34

21.00. ‘Sanremo International Guitar Festival & Competition’ (9ª edizione): concerto di Lorenzo Micheli, Juan Lorenzo. Direttore Artistico M° Diego Campagna. Teatro dell'Opera del Casinò, fino al 18 novembre (più info)



IMPERIA

10.00-13.00. Apertura del Museo navale e Planetario (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

14.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



ENTROTERRA

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica, domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: 24ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 19 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE



SANREMO

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-13.00. ‘Pulcinella ed il Mediterraneo’: percorso per le scuole dedicato al tema dell’intercultura e della conoscenza dell’altro. I bambini faranno un viaggio fra Occidente e Oriente, esplorando il mercato e il Suq, per scoprire in che cosa si assomigliano e in che cosa differiscono le culture, i sapori, gli odori e gli usi dei popoli che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Forte di Santa Tecla (più info)



16.00. Conferenza dal titolo ‘Sanremo in un romanzo ottocentesco’ di Luigi Rocca con relatore lo studioso ed editore sanremese Faris La Cola. Il libro sarà mostrato dal collezionista Marco Mauro, Accademico della Pigna per la Bibliografia Locale. Introduce a professoressa Graziella Ferrari, fiduciaria SIDEF di Sanremo. Museo Civico di Palazzo Nota, ingresso libero



17.00. Presentazione corso di Teoria Coro rivolto a bambini. ASD Insieme, via Volta 17, info 348 6415283



17.30. ‘Salviamo la sanità ligure’: convegno per fare un'analisi della situazione ligure in vista dell'approvazione del nuovo piano socio sanitario regionale. Iniziativa organizzata dal gruppo PD Liguria. Federazione Operraia, via Corradi 47 (locandina)

18.00-20.00. Corso di informatica per far conoscere gli aspetti base, da come creare e gestire file e cartelle fino alla creazione e alla gestione di un account mail. Sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 (tutti i giovedì a partire dal 9 novembre e fino al 14 dicembre), info e iscrizioni 0184 524517



18.30. ‘Sanremo International Guitar Festival & Competition’ (9ª edizione): concerto di Guitar Trio: Diego Campagna, Roberto Fabbri, Maurizio Di Fulvio + Guitar Trio: Xu Tuo, Ding Wuong, Ding Shuyang. Teatro dell'Opera del Casinò, fino al 18 novembre (più info)



21.00. Concerto dedicato a Rostropovich e piccoli capolavori d’orchestrazione dell’ l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Luigi Piovano. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA



16.00-19.00. Corso di formazione ideato per educatori e insegnanti che desiderano affrontare il problema dell'isolamento sociale giovanile, noto come Hikikomori, condotto da Marco Crepaldi, fondatore e presidente di Hikikomori Italia (evento gratuito). Centro di Aggregazione Giovanile ‘Il Puerto’, Viale Matteotti 33 (info e prenotazioni a questo link)

VALLECROSIA

9.30-13.00. Corso di formazione relativo al progetto ‘Esercitare la Gentilezza - Comunicare e Ascoltare Autenticamente’ rivolto ai volontari delle Associazioni e ai cittadini interessati. Sala Polivalente del Comune, partecipazione libera (locandina)

VALLECROSIA

15.00-18.00. Corso di formazione relativo al progetto ‘Esercitare la Gentilezza - Comunicare e Ascoltare Autenticamente’ rivolto ai volontari delle Associazioni e ai cittadini interessati. Sala Polivalente del Comune, partecipazione libera (locandina) JPG Locandina Corso Vallecrosia

TAGGIA



9.00. Escursione fra Arma e Bussana organizzata dalla sezione di Sanremo del CAI. Ritrovo presso il parcheggio Leclerc di Arma, per info e conferma partecipazione contattare Michele al 335 6901597



DIANO MARINA



15.30. ‘Novaro Day’: messa in posa della targa commemorativa presso la casa natale di Angiolo Silvio Novaro in Corso Garibaldi. Interviene la prof.ssa Franca Anfossi Inzaghi, studiosa novariana



SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. ‘Modelli di sviluppo turistico per San Bartolomeo al Mare’: convegno dedicato agli operatori delle strutture ricettive turistiche del Golfo Dianese. Relatori: Davide Ghiglione, Leonardo Ceresi, Davide Trevia. Sala dell'Oratorio della Parrocchia ‘Divina Misericordia’



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

20.30. ‘Come te non c'è nessuno’: corso di autostima tenuto dalla dott.ssa Monica Borgogno, Psicologa e psicoterapeuta, responsabile progetti sociali di ACEB (iscrizione 15 euro). Centro polivalente Giovanni Falcone, info: +39 345 8517 448

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: 24ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 19 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



19.00. ‘La speranza fa davvero vivere?’: conferenza a cura de ‘Les Rencontres Philosophiques de Monaco’. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.00. ‘La Ligne Rose’: spettacolo teatrale con Odile Blanchet, Bérénice Boccara, Sana Puis. Théâtre des Muses (più info)







VENERDI’ 17 NOVEMBRE



SANREMO

10.00-13.00. ‘Pulcinella ed il Mediterraneo’: percorso per le scuole dedicato al tema dell’intercultura e della conoscenza dell’altro. I bambini faranno un viaggio fra Occidente e Oriente, esplorando il mercato e il Suq, per scoprire in che cosa si assomigliano e in che cosa differiscono le culture, i sapori, gli odori e gli usi dei popoli che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Forte di Santa Tecla (più info)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

21.00. 'Top Voice Sanremo. Il protagonista sei tu!’: concorso canoro amatoriale a premi, aperto a tutti gli appassionati di musica, organizzato da Dany Animation. Presentano Roberta Siragusa e Verdiana Barbieri. Hotel Mediterranèe (più info)

21.00. ‘Sanremo International Guitar Festival & Competition’ (9ª edizione): concerto di Aighetta Guitar Quartet. Opening Alessandro Minci. Teatro dell'Opera del Casinò, fino al 18 novembre (più info)

IMPERIA

10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-13.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

14.00-19.00. Corso di formazione ideato per educatori e insegnanti che desiderano affrontare il problema dell'isolamento sociale giovanile, noto come Hikikomori, condotto da Marco Crepaldi, fondatore e presidente di Hikikomori Italia (evento gratuito). Centro di Aggregazione Giovanile ‘Il Puerto’, Viale Matteotti 33 (info e prenotazioni a questo link)



18.00. La Libreria Ubik di Imperia presenta il libro edito Tau Editrice e scritto da Vittorio Capotorto, attore e sceneggiatore, teatrante e scrittore, dal titolo ‘Le disavventure di Totò’. Sala multimediale della Civica Biblioteca ‘L.Lagorio’ in Piazza De Amicis 7, ingresso libero

BORDIGHERA

20.30. ‘Pavimento pelvico e Gemtorialità: incontro gratuito con la Fisioterapista Chiara Palmero. Sede dell’Associazione Noi4You, via Firenze 1, info 334 9999304

OSPEDALETTI



21.00-22.30. Corso di astronomia pratica per esplorare l'universo ad occhio nudo e con telescopi a cura dell'associazione Stellaria. Sala polivalente La Piccola (più info)

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Per la Rassegna Teatrale ‘L’Altro Albero…’, ‘La Liguria dei Poeti’, ‘Tra cielo e mare’: spettacolo di Lazzaro Calcagno messo in scena dal Teatro ‘Il Sipario Strappato’ e ‘Libera Compagnia Teatro Sacco’ (12 euro). Teatro dell’Albero, Via Vignasse 1, info 347 7302028 (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

20.30-23.00. Incontro per lezione di autodifesa femminile a numero chiuso rivolto esclusivamente a donne maggiorenni tenuta dall'istruttore di 3° livello Salvatore Secci (consigliabile un abbigliamento sportivo). Centro polivalente Giovanni Falcone, ingresso a offerta libera. per prenotare inviare messaggio Whatsapp a 345 8517448

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand: Tour de France gourmet con la partecipazione di quasi 300 espositori. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino al 20 novembre (più info)

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: 24ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 19 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



20.00. ‘La Ligne Rose’: spettacolo teatrale con Odile Blanchet, Bérénice Boccara, Sana Puis. Théâtre des Muses (più info)



20.30. Per ‘Monte-Carlo Jazz Festival’, proiezione film ‘Bird’ di Clint Eastwood. Opera Garnier Monte-Carlo (più info)

NICE



18.30. Concerto gratuito al lume di candela per il 10° anniversario della Promenade du Paillon con interpretazione dei più grandi brani del gruppo Queen. Piscina della Promenade du Paillon, ingresso dal vicolo della Resistenza e della Deportazione (prenotazioni a questo link)



SABATO 18 NOVEMBRE



SANREMO

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info

10.45. ‘Teologia e spiritualità dei Santi e dell'universale vocazione alla santità nel 150° della nascita di S. Teresa di Lisieux e nel 60° del Concilio Vaticano II - Prolusione del rev. professor Bruno Monconi, biblista e teologo della Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma. Presentazione di Studia Sancti Romuli, Rivsita scientifica dell'Istituto Teologico Pio XI di Sanremo. dell' Istituto Teologico in Viale Giosuè Carducci 2 (locandina)

15.00. Per il progetto ‘Santa Tecla: che forte!’, ‘Forte Santa Tecla e Sanremo marinara’: itinerario tra il porto vecchio e la fortezza a cura di Liguria da Scoprire. Per info e prenotazioni rivolgersi al Punto Coop di Sanremo in corso Matuzia

15.00, 18.00 & 21.00. ‘Notre Dame e il mistero della Cattedrale - Il Musical’ (tre spettacoli) messo in scena dagli attori della Compagnia del Villaggio. Teatro Ariston, info 0184 506060 (info e acquisto biglietti a questo link)

17.00. ‘Sanremo International Guitar Festival & Competition’ (9ª edizione): concerto di Marco Tamayo, Roberto Fabbri, Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Federico Paci. Teatro dell'Opera del Casinò, fino al 18 novembre (più info)

21.00. ‘Sanremo International Guitar Festival & Competition’ (ultimo appuntamento della 9ª edizione): concerto di Xuanxuan Sun, Marco Tamayo. Teatro dell'Opera del Casinò (più info)

IMPERIA



8.00-19.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino di antiquariato e collezionismo sotto i portici di Via Bonfante (ogni terzo sabato del mese)



10.00-12.30. Nell'ambito dell'iniziativa ‘Nati per leggere’ appuntamento con la lettura dedicata ai più piccini ‘Leggiamo tutti’. Centro Pediatrico di Riabilitazione Motoria del Palasalute (tre i laboratori disponibili su prenotazione al numero 340 4928234 o via posta elettronica all'indirizzo im.pediatria.motorio@asl1.liguria.it) (locandina)

10.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

16.00-19.00. Corso di formazione ideato per educatori e insegnanti che desiderano affrontare il problema dell'isolamento sociale giovanile, noto come Hikikomori, condotto da Marco Crepaldi, fondatore e presidente di Hikikomori Italia (evento gratuito). Centro di Aggregazione Giovanile ‘Il Puerto’, Viale Matteotti 33 (info e prenotazioni a questo link)

20.00. In occasione della 12ª edizione della Ronde Valli Imperiesi, ‘La cena del Rallysta’: simpatica grigliata in compagnia organizzata da Ineja Food nel Nuovo Porto turistico, prenotazioni al 328 7815022



21.30. Dj set di Populous con Manu e Poppy dello staff Riviera Gang. La talpa e l’orologio, via Argine Destro 625



21.15. ‘Quando il jazz incontra altre forme artistiche’: serata di racconti, immagini e musica con Rodolfo Cervetto e Claudio Bellato. Teatro dell’Attrito, via Bossi 43 a Porto Maurizio, prenotazioni al 320 2127561

VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

10.00-17.00. Mostra in occasione della ‘Giornate della Storia’ dell’Ente Agosto Medievale. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell'Annunziata (h 10/12.30-15/17)

10.00. Esposizione di abiti storici press il centro culturale Sala delle Volte in Piazzetta del Canto nel Centro Storico, anche domani



16.00. ‘Calvino, cantore del Ponente Ligure’: convegno organizzato dalla Sezione di Ventimiglia di Fidapa con relatori il professor Francesco de Nicola, docente emerito di Letteratura Italiana Contemporanea all'Università di Genova, le giornaliste Donatella Alfonso ed Alessandra Chiappori + l’avvocato Luca Fucini presenta il suo libro ‘La punta di Francia’. Letture a cura di Aldina Gilardi, attrice del Teatro Ventemigliuso. Biblioteca Aprosiana di Piazzetta Bassi, ingresso libero

21.00. ‘Eco nel Silenzio – il mito di Narciso dalle ‘Metamorfosi, di Ovidio ai giorni nostri’: spettacolo teatrale a tema contro la violenza sulle donne. Atto unico scritto, interpretato e diretto da Giorgia Brusco. Voce fuori campo: Eugenio Ripepi (13 euro). Teatro Comunale. info e prenotazioni biglietti +39 345 85 17 448

BORDIGHERA

8.00-12.30. Il mercato di Campagna Amica di Bordighera compie dieci anni: apertura del mercato alle h 8 + attività per i bambini: il gioco dell'oca (h 9.30/11) + laboratori del gusto: olio, pesto, vino (h 11/12) + taglio del nastro per i primi 10 anni del mercato (h 12.15/12.30). Via I Maggio (ai primi 100 clienti sarà donato un mazzetto di fiori offerto dalla Coldiretti di Imperia)

OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



21.00. Concerto contro la violenza dal titolo‘ (Non) sono solo Canzonette’ tenuto dalla Mh Band con canzoni molto note che portano con se messaggi molto forti, legati alle diverse forme di violenza. Evento a cura dell’associazione Noi4You. Teatro ‘La Piccola’ presso l’ex scalo merci, ingresso gratuito con offerta libera con ricavato a favore di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura del rispetto nelle scuole della provincia



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

17.00. Per il Festival itinerante di Letteratura, Musica e Arte al femminile de ‘Le Muse’, ‘La Pasta del Capitano’: l'autrice Genevieve Alberti dialoga con Daniela Mencarelli Hofmann. Sala Mario Saredi del Comune, Piazza Garibaldi 35

DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, spettacolo della ‘Compagnia Stabile Città di Sanremo’ dal titolo ‘A man du destin’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (info)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand: Tour de France gourmet con la partecipazione di quasi 300 espositori. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino al 20 novembre (più info)

CANNES



10.00-19.00. Salon Esprit Vintage anni ‘60: la Stazione Marittima si trasforma in uno spazio festoso e conviviale che offre un mercatino vintage e pieno di intrattenimento (ingresso 5 euro). Boulevard de la Croisette, anche domani (più info)

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: 24ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 19 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

20.00. ‘La Ligne Rose’: spettacolo teatrale con Odile Blanchet, Bérénice Boccara, Sana Puis. Théâtre des Muses (più info)

20.15. ‘Fuochi d'artificio’ per la Festa Nazionale. Port Hercule de Monaco. Zona sonorizzata sul quai Albert Ier

20.30. Per ‘Monte-Carlo Jazz Festival’, Ron Carter presenta ‘Foursight’, il suo Quartetto + special guest Marcus Miller. Opera Garnier Monte-Carlo (più info)







DOMENICA 19 NOVEMBRE



SANREMO



7.30. Escursione fino al Rocher de Mayma, una vetta poco nota della Val Roya che sovrasta il paese di Tende. Evento a cura del CAI Sanremo. Ritrovo è previsto alle 7.30 presso l’ex stazione FS di Sanremo, info 327 2274813 (più info)



21.00. Spettacolo di Rocco Papaleo in ‘L’Ispettore Generale’ di Gogol per la drammaturgia di Leo Muscato. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA



6.35. Partenza da Calata Anselmi della 12ª edizione della Ronde Valli Imperiesi su 206,00 km totali, 43,60 dei quali relativi ai quattro passaggi sulla prova speciale ‘Guardiabella’ (da Aurigo a Caravonica). Arrivo previsto gara alle 16 in Piazzale Capitaneria (più info a questo link)

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



VENTIMIGLIA

10.00-12.30. Mostra in occasione della ‘Giornate della Storia’ dell’Ente Agosto Medievale. Alle 11 visita guidata a tema sulle sculture del M.A.R. di Ventimiglia. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell'Annunziata

10.00. Esposizione di abiti storici presso il centro culturale Sala delle Volte in Piazzetta del Canto nel Centro Storico

15.00. Conferenza dal tema ‘San Martino di Tours, origini della cavalleria filo cristiana sino al passaggio dei Cavalieri del Tempio in Liguria, realtà odierne e passate' + alle 16, presentazione ordine religioso denominato Ordine Equestre di San Martino il Caritatevole e cerimonia di investitura dei membri dell’ordine. Sala Polivalente dell’ex Chiesa di San Francesco in via Garibaldi

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



10.00. La Banda Pasquale Anfossi festeggia Santa Cecilia nel 167° di fondazione del Corpo Bandistico. Ritrovo in piazza IV Novembre + alle 10.30, SS Messa Basilica della Madonna Miracolosa animazione musicale a cura della della Banda diretta dal M° Vitaliano Gallo + alle 13, pranzo sociale al ristorante ‘Le Macine del Confluente’ Badalucco, info 0184 407018

15.15. Per la 1ª rassegna dialettale ‘Angelo Lo Faro’, ‘Bastan che segggian furesti’: spettacolo della compagnia ‘Sipario Cellese’ di Celle Ligure. Teatro Parrochiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso ad offerta libera



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

10.00. Per la Giornata Mondiale Contro le Povertà, esibizione degli allievi della scuola Musicarte di Camporosso e del Coro Ragazzi Spes + pranzo sociale alle 12.30. Evento a cura della Scuola di Pace di Ventimiglia. Centro Falcone, prenotazione obbligatoria al 333 3530598

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand: Tour de France gourmet con la partecipazione di quasi 300 espositori. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino al 20 novembre (più info)

CANNES



10.00-19.00. Salon Esprit Vintage anni ‘60: la Stazione Marittima si trasforma in uno spazio festoso e conviviale che offre un mercatino vintage e pieno di intrattenimento (ingresso 5 euro). Boulevard de la Croisette (più info)

MONACO

00.00-16.00. ‘No Finish Line Nice’: ultimo giorno della 24ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati. Quai des Etats-Unis (più info)



8.30-14.00. Per la Festa Nazionale, degustazione di specialità e Stoccafisso al Marché de la Condamine

10.00. Manifestazioni per la ‘Festa Nazionale Monegasca’. Place du Palais (più info)



10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule (ultimo giorno)

16.30. ‘La Ligne Rose’: spettacolo teatrale con Odile Blanchet, Bérénice Boccara, Sana Puis. Théâtre des Muses (più info)

19.00. In occasione della Festa nazionale monegasca. ‘Caruso a Monaco’: spettacolo di musica lirica diretto da Antonio Pappano. Regia di Davide Livermore (su invito del Palazzo). Grimaldi Forum Monaco (più info)

SAINT-BLAISE



10.00-18.00. 6° Mercato dei Creatori: 40 espositori mostreranno i loro prodotti artigianali 100% fatti a mano + workshop e dimostrazioni. Saint-Blaise, Villaggio sulle alture di Nizza (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate