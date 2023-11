Prime uscite stagionali per le formazioni di nuoto della Rari Nantes Imperia: i risultati

Nel weekend appena trascorso, le squadre allenate da Renato Marchelli hanno affrontato il prestigioso trofeo internazionale 'Nico Sapio' (disputatosi a Genova) conseguendo ottimi risultati personali.

Brillano Anna Balbis e Martina Acquarone che centrano i tempi di accesso per i campionati Italiani di Categoria ed Assoluti. La Balbis fa 32"76 nei 50 Rana e 1'09"52 nei 100 Rana, giungendo seconda dietro alla Mancini, di un anno più grande; replica la Acquarone con 1'10"90 (quarto posto) nei 100 Rana e 2'30"28 nei 200 Rana.

Ottimo inizio anche per Nicole Imbesi e Martina Trevia, sempre nella Rana. Mentre nei Delfino, Edoardo Campi e Martina Rigardo avvicinano il crono personale.

Nella giornata di domenica, sono scesi in vasca i più giovani della categoria Ragazzi. Buon esordio stagionale di Giulio Bellini (100 Dorso e 200 Misti) e Gianluca Gandolfo (100 Rana e 200 Misti). Buona la prima anche per le neo tesserate Marta e Cecilia Franco: la prima, nei 100 Farfalla, conquista la finale chiudendo ai piedi del podio per soli 4 centesimi e ben figura nei 200 Misti, così come la seconda che viaggia su ottimi tempi nei 100 Rana e 100 Stile Libero. Miglior crono personale sui 100 Stile Libero per Chiara ed Irene Rossi; così come migliora i propri tempi Valeria Trevia nei 100 Rana e 100 Stile Libero.

Nel weekend del 4-5 novembre c'era stato il debutto stagionale degli Esordienti che erano scesi in vasca, ad Albenga, per la prima prova del campionato ligure guidati da Barbara Bonfante e Renato Marchelli.

La spedizione era composta da: Daniele Ascheri, Maria Carpano, Mouna Radwane, Ema Shira, Andrea Rigardo, Alberto Franco, Oleksandra Kisil.