Pallavolo: sconfitta esterna per la 'Mazzucchelli' Under 16 nell'esordio di domenica ad Andora

Nella gara, terminata 3-1 per le padroni di casa, le giovani ragazze matuziane non hanno mai mollato fino alla fine tanto da riuscire a portarsi anche a casa un set. Nonostante la squadra abbia lottato, alla lunga ha perso la concentrazione e, per colpa di errori in battuta e qualche sbavatura in fase difensiva, ha dovuto poi cedere.

Coach Giorgio Lanteri ha parlato in questo modo sulla prestazione delle sue ragazze: “Abbiamo incontrato una buona squadra ben messa in campo con alcune individualità di livello. In alcune parti dell'incontro ce la siamo giocata punto a punto, mostrando anche buone fazioni di gioco sia in fase offensiva che difensiva e ciò ci ha portati a rimanere in partita per tutti e 4 i set. Mano a mano che l'incontro proseguiva e che la disattenzione prendeva il sopravvento, abbiamo commesso troppi errori in battuta ed in fase di contrattacco che hanno pesato poi sul risultato finale. Lavoreremo per migliorare questi errori che le ragazze devono essere pronte a saper gestire. Sono comunque abbastanza soddisfatto della prestazione della mia squadra e sono sicuro che questa sconfitta ci sia servita per poter capire i nostri limiti e come migliorarli per poter fare sempre meglio, in un campionato in cui possiamo dire senza dubbio la nostra e che servirà alla squadra per fare esperienza e per crescere”.