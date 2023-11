Arti Marziali: due atleti dell'Ok Club Imperia staccano il pass per le finali nazionali

Si sono svolti sabato scorso, al Pala PlayHall di Riccione i campionati italiani di judo maschili Under 15, categoria A2. L’OK Club Imperia era presente con due atleti che hanno staccato il pass per la finale in fase regionale, Marco Torresan, categoria -42 kg e Marco Corigliano, categoria -73.

Questa nuova formula per stabilire l’atleta più forte d’Italia si articola tenendo conto della Ranking Nazionale e precisamente i primi 10 sono automaticamente classificati per la finale nazionale A1, i secondi dieci per la A2 a cui si aggiungono i classificati in fase regionale. I primi 6 classificati al campionato A2 hanno accesso in A1 componendo così una pool di sedici atleti che si contenderanno il titolo assoluto di categoria U15.

Ottimo l’atteggiamento in gara dei ragazzi targati OK Club, che dimostrano voglia di combattere e carattere vincente, Marco Torresan conquista la finale A1 grazie al suo quinto posto che sinceramente sta un pochino stretto, Marco Corigliano alle prime esperienze agonistiche non riesce nell’impresa ma dimostra un atteggiamento che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti.

Il 9 dicembre al Centro Olimpico Federale di Ostia si svolgeranno le Finali Nazionali A 1 Under 15 e l’OK club sarà presente con Francesca Sini già medagliata nel 2022 e Marco Torresan alla sua prima esperienza in A1.