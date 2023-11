Arma di Taggia: lavori sull'Argine Sinistro, dall'opposizione "Si tratta solo di rattoppi"

“Ad una settimana di distanza dal mio intervento per denunciare la situazione in cui versa tutta la zona dell’Argine sinistro del Torrente Argentina, apprendo oggi che l’Amministrazione comunale ha fatto sapere a mezzo stampa l’intenzione di compiere (finalmente) alcuni lavori per l’area”.

Interviene in questo modo Dalvide Caldani, Consigliere di opposizione a Taggia, commentando l’articolo pubblicato oggi dal nostro giornale (QUI). “Se, da un lato – prosegue - come opposizione e come cittadini, non possiamo che compiacerci per l’iniziativa, dall’altro non possiamo fare a meno di notare che si parla al momento unicamente di rattoppi e di taglio di alberi pericolanti. Ma per quanto tempo i rattoppi nell’area industriale potranno effettivamente funzionare? Quando l’Amministrazione programmerà un intervento di vera messa in sicurezza di quel tratto di strada con il rifacimento integrale del manto? Quanti alberi verranno nuovamente piantati per sostituire quelli tagliati? Come verranno messi in sicurezza gli asfalti della pista ciclabile? Quando verrà pulito il Torrente Argentina sotto l’abitato di Taggia? E, soprattutto, c’è un progetto generale per tutta l’area dell’Argine sinistro? E se sì, qual è?”

“Al momento tutte queste domande rimangono senza risposta – termina Caldani - e noi continueremo a porle all’Amministrazione fino a quando i cittadini che abitano in zona San Martina ed usufruiscono della pista ciclabile non avranno una risposta. Invitiamo inoltre i cittadini a inviarci le segnalazioni che ritengono opportune in modo da sollecitare l’Amministrazione a intervenire e siamo ovviamente disponibili a venire di persona a constatare le varie situazioni. La politica infatti deve essere vissuta sul territorio a contatto con le persone, non alla ricerca di facili like sui social network”.