Taggia: mesi di lavori per via Argine Sinistro tra alberi da abbattere e problemi di viabilità

Quindici alberi da abbattere, buche da tappare e rifacimento dei sottoservizi per costruire una nuova strada. Sono questi i principali interventi che stanno interessando via Argine Sinistro a Taggia e il cui completamento è previsto entro il mese di dicembre.

Si tratta di esemplari di pioppo in prossimità della pista ciclabile interna, lungo il torrente Argentina. Gli alberi sono stati tutti analizzati dall'agronomo Matteo Littardi. Il controllo richiesto dal Comune è maturato dopo il crollo di un albero in un terreno privato vicino alla pista. Il cedimento ha portato al ferimento di un 17enne e ha acceso i riflettori su alcune criticità delle alberature negli spazi pubblici.

Da tempo gli uffici comunali hanno iniziato un'opera di verifica delle alberature in questa zona tanto che i primi abbattimenti risalgono già ad alcuni anni fa. I pioppi indicati dalla perizia odierna sono giunti a fine vita, sono secchi e compromessi, oltre a non avere alcun valore ornamentale, tanto che il rischio crollo potrebbe essere questione di tempo. La ditta incaricata dal Comune sta procedendo in questi giorni al taglio.