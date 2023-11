Sanremo Rugby protagonista nel fine settimana a Savona con l’Under12 e l’Under14

Nel fine settimana l’Under12 del Sanremo Rugby è scesa in campo a Savona per confrontarsi con Imperia, Reds, Amatori Genova e Cogoleto oltre ai padroni di casa savonesi. I biancazzurri hanno vinto tutte le gare disputate, fatta eccezione per quella contro Cogoleto.

L’Under14 biancazzurra, invece, è scesa in campo contro Savona per un match che ha visto anche una ‘fusione’ tra le due squadre per consentire a tutti di essere protagonisti del match.

“Sono molto soddisfatto dei ragazzi che fin dai primi minuti si sono contraddistinti per grinta e intensità - commenta il tecnico dell’Under12 Diego Capelli - i miglioramenti si vedono e l’impegno agli allenamenti sta portando ottimi frutti. Sono orgoglioso di loro”.

“I ragazzi iniziano a capire che giocando di squadra e sostenendosi a vicenda possono divertirsi - aggiunge Agostino Minniti, allenatore dell’Under14 - a sprazzi hanno prodotto un bel gioco, riciclando il pallone e conquistando il terreno avversario. In difesa sono ancora acerbi, sbagliano alcuni placcaggi e faticano a formare una linea compatta agevolando così le ottime qualità dei savonesi. Per equilibrare i due gruppi, quindi, le squadre si sono mescolate in modo da consentire a tutti di essere protagonisti e puntando ad aumentare i numeri anche attraverso l’unione dei diversi club a livello provinciale. Un “grazie” alla squadra di casa per l’accoglienza”.