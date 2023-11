Onorificenze sportive CONI: premiato anche il tecnico Andrea Di Latte (Dkd Karate) con la 'Palma' al merito tecnico

Si è tenuta sabato mattina la cerimonia di consegna delle Onorificenze Sportive CONI presso l’Auditorium del museo navale di Calata Anselmi a Imperia. L'evento ha coinvolto dirigenti, tecnici, atleti e società che si sono distinti in ambito sportivo, premiati in presenza delle massime autorità civili, militari e sportive.

Tra le benemerenze riconosciute, oltre a Stelle al Merito Sportivo e Medaglie al Valore Atletico Anno 2021, Palme al Merito Tecnico, una delle quali è stata consegnata nella mani del tecnico sportivo Andrea Di Latte, per l’ottenimento di risultati di alto livello e per il rilevante contributo fornito per l’aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell’attività giovanile.

Dal 2002 Andrea Di Latte (DKD karate) svolge l'attività tecnica nell'abito della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali in cui nel 2022 ha raggiunto il prestigioso titolo di Maestro 5° DAN. È stato responsabile provinciale della Federazione per l'attività giovanile e membro della consulta regionale come responsabile organizzativo. Ha coordinato le arti marziali in provincia di Imperia presso EPS CSEN con il quale permangono rapporti di stretta collaborazione e mediazione tra ente e federazione. Tra i risultati agonistici conquistati con i suoi atleti ricordiamo alcuni podi al campionato italiano e diverse partecipazioni a eventi internazionali e tappe di mondiale giovanile con atleti cresciuti sin dalla tenera età nel vivaio DKD. Collabora con le ASD della provincia di Imperia (karate) per la crescita delle fasce giovanili.

"Sono molto contento di aver avuto occasione di premiare Andrea Di Latte" dichiara Luca Spandre, assessore allo sport del Comune di Diano Marina. "A nome dell'Amministrazione comunale faccio i complimenti ad Andrea per la sua ammirevole attività con i ragazzi che allena nel Palazzetto dello Sport G. Canepa, portandoli a livello nazionale. Ma soprattutto mi complimento per il grande numero di giovani che riesce ad avvicinare alle arti marziali contribuendo in maniera significativa alla promozione della pratica sportiva e appassionando i bambini già a partire dai 3 anni".



STELLE AL MERITO, concessa alla bandiera di enti sportivi che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell’attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese; a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente servito lo sport: Carlo Borella, tennis tavolo; Antonella Iannucci, arti marziali; ASD Ok Club arti marziali.



PALME AL MERITO TECNICO, conferita ai Tecnici Sportivi che si siano distinti per l’ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale o internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l’aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell’attività giovanile: Riccardo Capaccioni, bocce; Andrea Ramella, canottaggio; Andrea Di Latte, arti marziali.



MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO, conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito risultati sportivi “assoluti”, titoli o primati a livello mondiale ed europeo, nazionale ed internazionale e che si siano distinti ai Giochi Olimpici: Diego Rizzi, Alessio Cocciolo, Jessica Gastaldo, Matteo Berno, Carlo Coppa, Daniele Ghigliazza, Danilo Meli, Fabio Molinari, Silvio Tortello, Lorenzo Bucci, Alice Ramella, Davide Re, Davide Soreca, Patrick Turrini, Ceciclia Alassio, Lorenza Mignone, Guido Ascheri, Fausto Ciccione, Matteo Antonio Marullo, Massimo Solaini.