Taggia: una giornata di orientamento all'istituto “Cristoforo Colombo”

L’istituto “Cristoforo Colombo”, nell'ambito del processo di orientamento che gli alunni delle terze degli istituti secondari di primo grado stanno affrontando, propone una serie di incontri di tipo laboratoriale aperti a ogni studente delle classi seconde e terze.

Domani, martedì 14 novembre, dalle 15 alle 17 gli studenti saranno accompagnati dai docenti attraverso un percorso laboratoriale per scoprire, attraverso le attività pratiche proposte, metodi e contenuti delle discipline oggetto di studio dei vari corsi proposti all’istituto ad Arma di Taggia, ex caserme Revelli.

I genitori potranno ricevere tutte le informazioni che desiderano da un gruppo di docenti.

Per la prenotazione del laboratorio consultare il sito www.iiscolombo.edu.it

In allegato la locandina