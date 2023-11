Due stupendi gatti Krapfen e Maritozzo cercano una casa: hanno due mesi e possono essere adottati

Krapfen e Maritozzo (con macchietta nera sul nasino e sul mento) sono due stupendi maschietti gemellini di circa due mesi con mantello grigio/blu e bianco (nelle foto).

Sono nati e cresciuti in strada ma, nonostante questo, hanno un carattere che dire favoloso è poco: dolci, tranquilli, affettuosi, sereni, giocherelloni, veramente tanto ma tanto belli e tanto ma tanto bravi e, come si può dedurre dai nomi, tanto in carne ed in salute. Sono inseparabili quindi verranno dati in adozione solo in coppia esclusivamente in appartamento con finestre e balconi in totale sicurezza.

Verranno affidati spulciati, sverminati e con prima visita veterinaria di controllo. Appena possibile sarà necessario procedere alla sterilizzazione di entrambi. Per chi ne avesse la necessità è possibile richiedere di effettuare test fiv/felv in pcr che sono attendibili anche in gattini così piccoli. Krapfen e Maritozzo si trovano in provincia di Imperia.

Per chi fosse interessato alla loro adozione e disponibile ad un colloquio pre affido può mandare una presentazione tramite whatsapp al 3284604823.