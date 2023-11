Tiro con l'Arco: gli arcieri San Bartolomeo alla gara di Carcare valevole per la qualificazione ai campionati italiani indoor 2024

Oggi a Carcare, in provincia di Savona, si è svolta una gara indoor 18 metri, organizzata dagli arcieri La Fenice d’Oro, valevole per la qualificazione ai campionati italiani indoor 2024.

Le serie di frecce sono state guidate dal direttore dei tiri Beppe Capalbo. I gialloblu vi hanno partecipato con tre atleti che si sono ben comportati.

I RISULTATI

Nella divisione Compound master maschile terzo posto per Vittorio Pasqualotto.

Nella divisione Arco nudo tra i master maschili primo posto per Cesare Prette, secondo posto per Maurizio Gabrielli.

Prossimi impegni per gli atleti gialloblu saranno le gare di Imperia a inizio dicembre.