Euro 2024, Italia-Macedonia del Nord 5-2: la nazionale di Spalletti dà spettacolo

Grande partita dell’Italia di Luciano Spalletti, che venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma strapazza letteralmente la Macedonia del Nord senza paura, dimenticando così gli incubi del passato. Gli azzurri si impongono sugli ospiti con un netto 5-2, andando subito in vantaggio e chiudendo i conti nella seconda frazione.

A questo punto l’Italia raggiunge l’Ucraina al secondo posto in classifica e si guadagna il lusso di arrivare lunedì sera a Leverkusen con 2 risultati utili su 3. L’obiettivo del popolo azzurro è chiaro: qualificarsi agli Europei di Germania del 2024, senza passare dai playoff.

Italia-Macedonia del Nord 5-2, il racconto del match

L’Italia parte forte, decisa a chiudere subito la partita e a dimostrare la netta differenza di valori in campo. Dopo una serie di occasioni, arriva il gol del vantaggio degli azzurri da palla inattiva: cross in mezzo dalla sinistra e arriva Darmian sul secondo palo, che di testa deposita in rete.

Poi si scatena Federico Chiesa, che riscatta il rigore sbagliato da Jorginho: prima il destro di prima intenzione dal limite dell’area, poi il tiro a giro nel finale di primo tempo che trova il secondo palo grazie ad una deviazione. L’Italia va quindi a riposo sul 3-0.

La squadra di Spalletti però qui si rilassa un po’ e, in seguito ad una duplice disattenzione difensiva, subisce il tentativo di rimonta della Macedonia del Nord: doppietta fulminea di Atanasov, che spaventa l’Italia. Con i cambi però la partita ritorna sui giusti binari: gran sinistro in diagonale di Raspadori che chiude il match, ma nel recupero c’è spazio anche per il gol di El Sharaawy.

Vittoria fondamentale per l’Italia, che supera 5-2 i suoi avversari e arriva più serena alla partita con l’Ucraina.

L’Italia di qualifica ad Euro 2024 se…

Non perde con l’Ucraina la sera di lunedì 20 novembre a Leverkusen. Molto semplice.

Di conseguenza, se l’Italia batte l’Ucraina o pareggia – con qualsiasi risultato possibile – è automaticamente qualificata ai gironi degli Europei di Germania della prossima estate.

Con l’Inghilterra già sicura del primo posto nel girone C, gli azzurri hanno la chance di qualificarsi come secondi. Per farlo però devono rimanere almeno a pari punti dell’Ucraina. Le due avversarie sono infatti appaiate al secondo posto a quota 13 punti, ma la formazione di Spalletti ha dalla sua sia la differenza reti che gli scontri diretti: a parità di punti al termine del match, dunque, passa l’Italia.