Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 12 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 12 NOVEMBRE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.00. HBrun (2ª edizione) corsa non competitiva sulla distanza di 10 km. Partenza da Piazza Borea D’Olmo con Premiazione alle h 11 (costo d’iscrizione 15 euro con ricavato devoluto in beneficenza)



9.00-18.00. ‘Rallyterapia’: 10ª edizione dell’iniziativa rivolta a bambini e ragazzi diversamente abili che potranno effettuare un corso di guida di 1° livello al simulatore e un giro in auto da rally con i piloti Borgogno e Annovi + show dimostrativo di enduro estremo + lotteria. Frazione di San Romolo



9.45. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 338 1375423 (più info)



10.00. Cerimonia per ricordare i Caduti della strage di Nassiriya: Santa Messa Solenne nella Chiesa dei Frati Cappuccini (h 10) + Deposizione della corona d’alloro ed interventi di saluto delle autorità presenti + Cerimonia in onore dei caduti al Monumento ai caduti di Nassiriya (h 11.30)



10.00. ‘Yoga al Forte!’: lezione di yoga di circa un’ora promossa dal centro Tama Centro Yoga Sanremo aperta a tutti. Forte di Santa Tecla, non è necessaria la prenotazione



15.00. La Sanremo di Italo Calvino con Gianmarco Parodi: trekking urbano alla scoperta dei luoghi calviniani con lettura dei brani di suoi racconti, nei luoghi dove furono ambientati (10 euro). Ritrovo in Piazza Colombo sotto il ‘pino’, info 327 0824866 (più info)



15.30. ‘La Mindfulness incontra il Biostretching - migliorare se stessi e la propria salute’: incontro conoscitivo con presentazione di terapie che possono cambiare la vita migliorando la salute psicofisica e le relazioni interpersonali, Floriseum a Villa Ormond, C.so Cavallotti 113, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, info 366 4075407 (locandina)

16.00. Per la ‘La Domenica Letteraria 2023’, presentazione libro ‘Cronache Matuziane. Il vuoto e l’argilla’ di Alessio Bellini. Dialoga con l’autore Rossella Masper, presente la disegnatrice della copertina Clara Mazzini. Un romanzo storico che racconta una immaginaria Sanremo medievale. Villa Luca, in Via Rambaldi 51 a Coldirodi, ingresso libero

16.00-23.00. ‘Ingegn-ieri, oggi e domani – 100 anni di ingegneria per lo sviluppo del paese’, ultimo giorno della mostra ‘Omaggio a Pietro Agosti nel 150° della nascita con documenti e progetti inediti. Sala Dorata del Casinò

IMPERIA

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.30. Per l’evento nazionale ‘Avventure tra le Pagine – Leggiamo al museo’, letture e i giochi di ‘Un circo di emozioni’ (per bambini da 6 a 10 anni. Museo del Clown Villa Crock (più info)

14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



15.30. GiraParasio: tour turistico cittadino dedicato al centro storico di Oneglia con ritrovo davanti alla pasticceria Piccardo di piazza Dante, prenotazione obbligatoria al 331 6992009



15.30. Per l’evento nazionale ‘Avventure tra le Pagine – Leggiamo al museo’, ‘Le fiabe del cielo’ (per bambini da 6 a 10 anni). Museo Navale e Planetario di Imperia (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Per la rassegna ‘Autunno in Teatro’, concerto con protagonisti i Flautonauti, ensemble strumentale di flauti traversi e non solo nato da un’idea di Marco Moro e di alcuni suoi allievi. Lo Spazio Vuoto, ingresso ad offerta libera, info 329 7433720



VENTIMIGLIA



9.30-16.00. ‘Le Delizie delle Meraviglie’ (ultimo giorno della 1ª edizione): tre giorni di eventi culturali ed enogastronomici ai quali hanno aderito i comuni di Airole, Olivetta, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, i comuni dell’Unione Montana Alpi Marittime con Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione ed Entracque, il Comune di Mentone, la C.A.R.F. e la Region Sud. Via Ruffini e via Aprosio (il programma a questo link)



BORDIGHERA



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

TAGGIA ARMA



15.15. Per la 1ª rassegna dialettale ‘Angelo Lo Faro’, ‘Dalle Stalle… alle Stelle’: spettacolo della compagnia ‘Riemughe Surve’ di Monalto ligure. Teatro Parrochiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso ad offerta libera



17.00. ‘Cantando e Recitando in Musica’: concerto del pianista savonese Loris Orlando con la voce recitante di Jacopo Marchisio in un genere musicale oggi praticamente scomparso: il melologo + esibizione del duo formato da Luisa Repola, al pianoforte, e Gabriella Carioli, soprano. In programma musiche di Schubert, Carl Bohm, Puccini. Sala museo del convento di San Domenico a Taggia, ingresso libero



ENTROTERRA

BAJARDO



10.00-17.00. Passeggiata nei boschi per parlare di come gli antichi celebrassero lo scorrere del tempo e di Samhain e Imbolc le loro feste invernali. Giornata dedicata alla scoperta della cultura celtica e del lato oscuro dell'anno con Efrem Briatore, Federica Cosentino e Chiara Cenedese. Ritrovo nella piazza Parrocchiale (15 euro, confermare partecipazione a Federica 349 3378643)

CAMPOROSSO



8.30. Escursione gratuita tra le colline e i vigneti di Camporosso accompagnati da una Guida Ambientale ed Escursionistica affiliata a Terre del Rossese. Ritrovo in Piazza Pertini, prenotazione obbligatoria (più info)

DOLCEACQUA



8.00. 2° Raduno ‘dei Doria’: raduno di auto e moto d'epoca con partenza da piazza Mauro per un giro turistico attraverso le alture di Dolceacqua. Pausa all'ora di pranzo presso il Ristorante ‘U Gentile’ di Dolceacqua. Premiazioni a seguire

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER



10.00-18.00. 24esima Festa della Castagna: degustazione gratuita di castagne con animazioni per grandi e piccini. Centro città (più info)

MONACO

14.00. ‘No Finish Line Nice’: 24ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 19 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

16.30. ‘La Ligne Rose’: spettacolo teatrale con Odile Blanchet, Bérénice Boccara, Sana Puis. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Concerto di Musica da camera con Gidon Kremer (violino), Mikhaïl Pletnev (pianoforte), Giedre Dirvanauskaite (violoncello). Programma: Mozart, Schubert, Tchaikovsky. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Nice Japan Pop Show’: convention incentrata sulla cultura giapponese, la cultura pop, la cultura di strada e più in generale su videogiochi, manga, cosplay, gastronomia, tatuaggi e moda. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate