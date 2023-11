Mese della prevenzione in rosa, Battaglia (Lilt): “Tante giovani, ora bisogna convincere mamme e nonne”

Si è chiuso ottobre, ormai per tradizione conosciuto come il “Mese Rosa” della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Un mese interamente dedicato alla prevenzione del tumore al seno con tante iniziative sul territorio e, soprattutto, una massiccia operazione di screening e di prenotazione. Ora è tempo di bilanci, per capire se davvero l’iniziativa LILT ha avuto l’effetto desiderato e se le donne imperiesi hanno risposto “presente” alla chiamata in rosa.

La premiazione della “Vetrina in Rosa” è stata quindi occasione per capire se l’iniziativa abbia avuto o meno il successo sperato. “Durante il “Mese Rosa” c’è sempre un aumento di prenotazioni che si riflette anche sui mesi successivi sia per la richiesta di mammografie sia per le semplici richieste di informazioni - ha commentato in merito Claudio Battaglia, presidente della LILT di Sanremo-Imperia - tutti gli anni aumenta una richiesta che non possiamo assorbire subito ma dilatiamo nei tempi”.

Stando ai dati di LILT pare che la prevenzione del “Mese Rosa” abbia attratto particolarmente le donne più giovani e l’appello del dottor Battaglia va proprio in direzione di chi pensa, per raggiunti limiti di età, di essere al di fuori del target di screening: “Abbiamo molte adesioni tra le giovani e a loro chiediamo di fare da stimolo per mamme e nonne”.

Terminato il “Mese Rosa” non termina il lavoro di LILT per tendere la mano a chi vuole fare prevenzione. L’invito, quindi, è a scrivere alla mail senologolilt@gmail.com per prenotare una visita o per esporre le proprie problematiche o preoccupazioni.

Ora è tempo di novembre, il “Mese Azzurro”. Si replica, ma con il focus sui timori maschili maggiormente diffusi: ai testicoli e alla prostata. Un compito non facile quello di LILT, siccome la platea maschile è ben più restia a sottoporsi a visite di controllo. E, anche in questa occasione, la promozione e la sensibilizzazione avranno un ruolo cruciale.