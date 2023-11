Eccellenza. L'Imperia riceve la capolista Angelo Baiardo, Buttu: "Servirà una grande prestazione"

Domani pomeriggio l'Imperia riceve sul campo casalingo di Andora la capolista del campionato di Eccellenza, l'Angelo Baiardo, che arriva da imbattuto sul terreno dei neroazzurri.

Giocare contro la prima della classe genera sempre motivazioni in automatico, ma per mister Pietro Buttu sarà una partita da affrontare con lo stesso spirito con cui si affrontano tutte le altre: "Sembra scontato dirlo, ma è la realtà. In questo campionato non ci sono partite facili e regna un equilibrio importante a tutti i livelli di classifica. Se pensiamo che il Serra Riccò è stata l'unica finora a battere il Rivasamba (secondo a 22 punti, contro i 23 dell'Angelo Baiardo, ndr) e che le due volte che è venuta qui tra campionato e coppa sembrava dai punteggi (due goleade) di aver affrontato una squadra di bassa classifica, questo rende l'idea su come non ci sia nulla di scontato. Servirà la miglior Imperia domani, soprattutto per rialzarci dopo il ko di Arenzano, un incidente di percorso che ci può stare in una stagione lunga come questa, ma anche per rimetterci in moto nel nostro cammino fin qui tutto sommato buono".

Sarà una sfida dove tirerà aria di alta classifica, visto che l'Imperia è al momento terza a 16 punti in compagnia di Campomorone e Cairese, a 7 lunghezze dalla vetta.

I neroazzurri ritroveranno Sylla tra i pali, sperando di poter recuperare anche Szerdi in queste ore che precedono il match.