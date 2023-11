60 anni dalla battaglia contro la diga: Badalucco dedica un rione al sindaco Filippo Boeri

Oggi Badalucco ha reso omaggio alla memoria dell'ex sindaco Filippo Boeri, detto 'Biscau', dedicandogli un intero rione. L'occasione è stata quella del 60° anniversario della battaglia di San Martino quando venne decretato lo stop alla costruenda diga di Glori a Molini di Triora.





Boeri era il sindaco in carica all'epoca ma la sua immagine appartiene alla storia del paese, oltre a quei fatti. A lui si devono la scuola, il parcheggio, il campo sportivo, i ponti. Per tutti è stato il sindaco delle cose belle. Un uomo con un passato umile, era un contadino e i badalucchesi a distanza di tanti anni si ricordano di lui tanto per le opere quanto per la forza e la caparbietà dimostrate nell'essersi voluto imporre contro quel muro alto quasi 100 metri che diversamente sarebbe stato realizzato sopra Badalucco, mettendo a rischio l'intero paese.

Determinante il ruolo di Boeri e quello della rivolta popolare che si scatenò contro la diga. Lo stop definitivo arrivò però in seguito all'immane tragedia del Vajont. Il 9 ottobre 1963: una frana, staccatasi dal monte Toc, precipitò nel bacino artificiale del Vajont, alzando un'onda che superò lo sbarramento e sommerse il paese sottostante. Ci furono 1917 morti, di questi 1458 soltanto a Longarone.

Per questo motivo, nel 60° anniversario da quei fatti, il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo, accompagnato da una delegazione ha fatto visito alla comunità veneta per spiegargli come ci fosse un collegamento tra i due paesi. Il primo cittadino di Longarone, Roberto Padrin, oggi non è riuscito ad essere presente ma ha voluto mandare una testimonianza di affetto e vicinanza ai badalucchesi, confermando l'intenzione di voler venire quanto prima in visita nei luoghi della valle Argentina.

Questo ponte con il passato che oggi richiama la figura di Filippo Boeri e la Battaglia contro la diga, è stato testimoniato da Giovanni Augusto Boeri e Norma Rossi. Loro due all'epoca erano in giunta con Biscau. Tutti concordano nel dire che fu grazie a quel sindaco se si arrivò alla vittoria della battaglia di San Martino e quindi allo stop alla diga firmato dall'allora prefetto.