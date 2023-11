Grafiche Amadeo alla prova trasferta: primo impegno stagionale lontano da Sanremo

Dopo cinque consecutive gare interne nel corso delle quali ha raccolto un solo punto, il Grafiche Amadeo si appresta ad affrontare la prima trasferta del campionato nazionale maschile di serie B. Trasferta che coincide col primo derby ligure della stagione.

Il sestetto giallonero è atteso domani alle 18, al PalaConti di Santo Stefano Magra, dallo Zephir Mulattieri, sodalizio che rappresenta un’eccellenza nel levante ligure e dell’alta Toscana, frutto della lungimiranza e della caparbietà dei dirigenti di quattro sodalizi: il Volley Santo Stefano, il Lunigiana, l’ABC Volley Spezia e Pallavolo Spezia che condividendo un progetto comune, hanno dato vita alla Scuola di Pallavolo Valdimagra, compagine che negli anni ha assunto concretezza e dimensione sul territorio della vicina Lunigiana e di tutta la provincia spezzina, fino a diventare un punto di riferimento nel mondo della pallavolo in questo specifico angolo dello Stivale.

Allenatore della 1a squadra maschile, dello Zephyr Mulattieri è, da quest’anno, Michele Delvecchio. Classe 1988, nativo di Barletta, Delvecchio che in carriera ha allenato ad Orvieto, Ancona, Loreto, Siena e Massa, guida una compagine che fa dell’entusiasmo uno dei suoi punti di forza.

Tra i componenti della formazione spezzina parecchi i “volti nuovi”. Tra questi l’opposto Sergio Poggio classe 2000 (già in forza al Trento ed al Cus Genova), nuovo innesto dello Zephir Mulattieri al pari dello schiacciatore, classe ’99, Gabriel Peripolli, già a Rovereto e, in A3 allo Sherdirpharma Massa e all’OmiFer Palmi. Nuovi arrivi sono anche Daniele Cuti, alzatore palermitano classe 2001 con un passato in A3 ad Aversa e Modica ed in A2 a Potenza Picena e Matteo Ruffo, centrale classe ’99, molisano di nascita, ma veneto di adozione. Arriva dal Tuscania (A3), ma era già stato a Santo Stefano Magra qualche anno fa.

In classifica gli spezzini (che sabato non hanno giocato: gara rinviata a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito il Levante ligure) viaggiano, a quota 3, davanti al Grafiche Amadeo (1 punti). Il bottino dello Zephir Mulattieri è frutto di una vittoria al tie break centrata in occasione del derby col Trading Log Spezia e della sconfitta al quinto set, patita la settimana seguente, sempre in casa, contro il Saronno.

Non pochi i problemi che si addensano invece in casa sanremese. In dubbio, causa uno stato febbrile che ne ha limitato nel fine settimana la presenza in palestra, la presenza del tecnico Cesare Chiozzone. Al gruppo in partenza per Santo Stefano Magra è già certo non si aggregheranno Luca Spinelli che lamenta noie ad una spalla e Riccardo Reggio diventato papà nella giornata di ieri: è nato Cristian (auguri al neonato e mamma Jessika da parte dell’intero staff del Grafiche Amadeo. Nel ruolo di palleggiatore, Reggio sarà sostituito da Stefano Sbarra.

Le altre gare: Yaka Malnate – Mercatò Alba; Alto Canavese – PVLCeralterra Cirié; Trading Log SP – Sant’Anna Tomcar TO; Parrella TO – Rossella ETS Caronno; Ilario Ormezzano BI –R&S Mozzate. Riposa: Saronno.

Classifica: Yaka Malnate 14, PVLCerealterra 12, Rossella ETS Caronno* e Mercatò Alba* 10, Sant’Anna Tomcar TO*, Alto Canavese 7, Parrella TO* 6, Saronno e Trading Log SP* 5, Ilario Ormezzano e Zephir Mulattieri SP* 3, R&S Mozzate* 2, Grafiche Amadeo 1. *= Una partita in meno.