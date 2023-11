Nel fine settimana Carrelli della Solidarietà con la Croce Rossa di Sanremo

In attesa del grande evento musicale in programma martedì 29 novembre al teatro Ariston, a ingresso libero, il cui ricavato verrà devoluto al comitato matuziano, i volontari saranno presenti sabato 11 novembre in due ipermercati Carrefour, quello di Bussana e quello di corso Marconi, con il Carrello della Solidarietà.

“L’emergenza sociale è sempre più incalzante - sottolinea il presidente Ettore Guazzoni - e il numero dedicato di Inclusione squilla in continuazione. Dopo la stretta sul reddito di cittadinanza sono aumentate del trenta per cento le richieste di aiuti alimentari, soprattutto di generi di prima necessità. Spesso chi si rivolge ai Servizi Sociali viene poi mandato ai nostri Sportelli della Gentilezza”.