Musica, teatro e cultura animeranno Bordighera nella stagione invernale: torna il Capodanno in piazza (Foto e video)

Musica, teatro e cultura animeranno Bordighera nella stagione invernale 2023-2024.

"Alle porte della stagione delle festività tornano le luci e i colori dell’inverno di Bordighera con un calendario di eventi e manifestazioni dedicato ai nostri concittadini e a tutti i nostri ospiti"- ha detto il sindaco Vittorio Ingenito durante la presentazione del calendario delle manifestazioni della stagione invernale 2023-2024 avvenuta questa mattina presso la Sala Giunta di Palazzo Garnier - "Il grande appuntamento con la festa di Capodanno, musica e teatro, tante nuove iniziative con la magia del Natale per i bimbi, la mostra 'Un secolo di marine a Bordighera' a cura dell’Archivio Balbo sono solo alcuni ingredienti di un programma in grado di conquistare il pubblico e contemporaneamente coadiuvare gli operatori nella loro attività. E’ questa la ragione per cui abbiamo confermato il nostro impegno organizzativo e deciso di compiere un investimento complessivo di circa 140mila euro, proseguendo nel percorso di sviluppo turistico intrapreso. Per avere un clima natalizio più festivo sono stati stanziati, inoltre, 45mila euro per addobbi e illuminazioni. Ringrazio l'assessore Rodà per aver stilato il calendario degli eventi estivi con gli uffici comunali e i consiglieri Bonavia e Pastore per aver portato tante idee".

Il calendario degli eventi partirà il 3 dicembre con Presepi int'i Carugi a Borghetto San Nicolò. "Tanta animazione per i bambini, appuntamenti con musica, teatro e arte e ancora l’evento di Capodanno: puntando su questi tre ambiti abbiamo definito il calendario dell’inverno 2023-2024" - ha dichiarato Melina Rodà, assessore alle Manifestazioni - "E’ il frutto di un importante lavoro di squadra che anche quest’anno abbiamo voluto presentare entro la metà del mese di novembre, con l’obiettivo di offrire agli operatori uno strumento di pianificazione e promozione e di confermare la sinergia con le associazioni di settore".

"Entrando nel merito del calendario, sono particolarmente soddisfatta del giusto equilibrio che è stato raggiunto tra nuove iniziative e importanti riconferme. La grande novità sarà 'Il Natale dei bambini': spettacoli, laboratori, animazione diffusa, un vero e proprio villaggio e un magico albero parlante creeranno in paese alto l’atmosfera della festa più amata, senza comunque dimenticare di coinvolgere il centro città" - svela l'assessore Rodà - "Torneranno la festa di Capodanno in piazza, con tantissima musica e sorprese all’insegna della luce, e poi Melodie nelle Vie e ancora i prestigiosi spettacoli del XXXVIII Inverno Musicale e di 'Aspettando Fughe di Teatro'. Per questa stagione, in considerazione dei lavori in corso al Teatro del Palazzo del Parco, queste due rassegne avranno luogo presso l’ex chiesa Anglicana: la platea sarà numericamente inferiore ma non certamente la qualità degli appuntamenti, che anno dopo anno sono stati costantemente apprezzati fino a diventare punti fermi del nostro calendario".

"Tutte le manifestazioni e gli eventi in programma, con le relative informazioni di dettaglio, saranno presenti nella brochure dedicata che verrà diffusa in dicembre; desidero, però, già invitare tutti allo straordinario spettacolo di musica e luce che l’8 dicembre, all’ex chiesa Anglicana, darà il via alla stagione delle feste di Bordighera" - sottolinea Rodà - "Il mio più sentito ringraziamento va al consigliere Barbara Bonavia, alla vicepresidente del Consiglio comunale Lauta Pastore, alla dottoressa Toni, all’ufficio Turismo del Comune, alle associazioni e agli artisti per l’entusiasmo e l’impegno che hanno speso per raggiungere, tutti insieme, questo importante risultato".