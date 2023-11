Piazzola d'atterraggio per l'elisoccorso a Taggia, ipotesi tramontata in attesa di Sanremo

A giugno erano emerse tre possibili soluzioni per realizzare una piazzola d'atterraggio dedicata. Si era parlato di un parcheggio in via Argine Sinistro, del lastrico di fronte alla stazione ferroviaria e persino della rotonda all'uscita dell'Aurelia Bis. C'era anche altre opzioni. La prima era arrivata alcuni anni fa dall'allora consigliere Luca Napoli: 'sfruttare' una delle aree posteggio tra il parco commerciale e la stazione dei treni. La seconda, riguardava la possibilità di creare un polo di protezione civile all'interno delle ex Caserme Revelli, così come visto con le recenti esercitazioni nel campo sportivo della Provincia, risolvendo tra l'altro la cronica mancanza di spazi per ospitare in modo adeguato mezzi ed attrezzature che in caso d'emergenza il più delle volte arrivano dal polo in provincia di Savona.