Pallavolo femminile: la Vasco Lanfranchi Diano Marina sconfitta sul campo della Tweener Andora

Nel campionato di serie C femminile di pallavolo, le dianesi del Vasco Lanfranchi, nuovamente impegnate in trasferta, soccombono sul campo della Tweener Andora per 2-3 (25-19; 17-25; 25-16; 23-25; 14-16).

“Peccato - dice il direttore sportivo Gavi - le nostre ragazze erano partite benissimo spegnendo l'aggressività dell'Andora. Ci siamo portati con autorità sul 23-12 e poi già nel finale di set l'Andora è riuscita a mettere qualche pietrolina nell'ingranaggio. siamo riusciti a vincere 25-19, ma si percepiva che qualcosa era cambiato. Da quel momento è stata una partita difficile, l'Andora, che a mio parere ha giocato benissimo ed aveva attentamente preparato la partita, ci ha tolto sicurezze e non siamo riusciti a giocare tranquilli. Comunque eravamo avanti 2-1 ed abbiamo avuto anche il match-point sul 14-13 nel quinto”.

In effetti la Vasco Lanfranchi, fatta eccezione per Chiara Banzato, che anzi ha cercato sempre di trascinare tutte le compagne, e Irene Brignoli, molto presente e continua, ha offerto una prestazione meno convincente delle precedenti partite. Il punto fatto, comunque permette alla formazione dianese di rimanere al terzo posto in classifica.

“Temevo questo incontro - afferma coach Pontacolone - era comunque un derby e c'erano varie ex da entrambe le parti. Noi, tra l'altro,non diamo il meglio nelle partite dove c'è molta tensione. Di positivo c'è che seppure con tutte le difficoltà siamo rimasti in partita. Ora bisognerà concentrarsi per l'incontro con il Celle, che è primo in classifica a punteggio pieno e non ha ancora perso un set”.