Pallamano, non basta un ottimo primo tempo: sconfitta a Nizza per la San Camillo Riviera

Ancora una sconfitta per la formazione maschile della San Camillo Riviera Pallamano Imperia sconfitta in trasferta a Nizza contro il Btp Nizza per 38-31.

Nonostante i problemi legati ad una panchina molto ridotta la formazione allenata dal l'allenatore Alessandro Cucè riesce a condurre per tutto il primo tempo il ‘pallino’ del gioco concludendo in vantaggio la prima frazione per 15.12.

Purtroppo nella seconda i transalpini, forti di una maggiore rotazione della panchina, generano un break che non rende più possibile recuperare il risultato e rimanda al prossimo incontro la prima vittoria rossoblù.

"Abbiamo giocato molto bene - ci riferisce lo stesso tecnico - il risultato ci penalizza oltremodo, ma possiamo solo recriminare sul fatto che durante l'incontro abbiamo affrontato alcuni infortuni che speriamo di recuperare per la prossima partita".

San Camillo: Massimo Moisello portiere, Mattia Ameglio, Gabriele Garelli reti 12, Mohamed Lahbyed 3, Andrea Lurgio 3, Francesco Saulino 1, Akouete Sodji 2, Pietro Tambone 10. Allenatore: Alessandro Cucè.