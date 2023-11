Atletica: la As Foce protagonista alla 10 chilometri di OliOliva a Imperia, terminata la stagione in pista

Terminata la lunga stagione su pista, la As Foce prepara il 2024 con uno stuolo di giovanissimi tra i quali emerge qualche talento una squadra di podisti di primordine. Chiusa la pista, in attesa delle indoor, non si ferma l'attività su strada che culminerà con la Corsa di Natale di Montecarlo dove si schiereranno migliaia di corridori.

La società sanremese, che nel 2024 compirà 65 anni, al momento vede in piena attività il suo settore su strada che alla 10 k m OliOliva di Imperia si è imposto nella gara femminile individualmente e nella classifica a squadre in quella maschile.

Protagonista della gara femminile è stata Elisa Riciputo che si è involata al traguardo lasciandosi alle spalle atlete di tutto rispetto, piemontesi e francesi. Nella prova maschile, vinta dall'imperiese Cristiano Salerno, la Foce si è imposta con Daniele Carlini quarto, Luca Olivero quinto e Alessandro Castagnino sesto.

Circa 500 i partecipanti che hanno dovuto lottare anche con il vento inclemente per tutto il percortso. Presente anche il tecnico della Foce Marco Giacomel che cura i podisti della società matuziana. Una notazione rosa: Luca Olivero ed Elisa Riciputo corrono e sono da tempo compagni di vita. Hanno un bimbo di 3 anni.