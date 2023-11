OliOliva 2023, il bilancio di Confartigianato: “Grande affluenza allo stand 'La casa dei frantoiani'”

Buon afflusso di pubblico agli eventi organizzati alla 24ª edizione di OliOliva da Confartigianato Imperia, l’associazione degli artigiani che rappresenta il comparto olivicolo-oleario grazie alla categoria nazionale dei frantoiani.

I visitatori hanno potuto prendere alle iniziative proposte sia all’interno dello stand che nell’Area Incontri e nell’Area Laboratori. Per il successo delle iniziative sono stati importanti i supporti degli sponsor Banca di Caraglio, Masterclass Academy “Master of Olive Oil” dedicata ai sommelier e agli assaggiatori d’olio d’oliva e l’azienda di software per la gestione degli adempimenti dei frantoiani Cloud3.

“Olioliva anche quest’anno si è dimostrata una vetrina d’eccellenza per i produttori locali – ha commentato Donatella Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imperia – Nel nostro stand abbiamo quindi voluto dare spazio alle aziende locali, per una promozione del loro lavoro, della cultura artigianale e di tutto il territorio. L’olio di oliva e la tradizione dei frantoiani sono infatti inscindibilmente legati al nostro entroterra, di cui rappresentano dei veri e propri ambasciatori. L’Italia è poi conosciuta nel mondo per la Dieta Mediterranea, di cui l’olio extravergine di oliva ed i prodotti ad esso collegati sono un elemento centrale imprescindibile. L'occasione è stata poi quella di promuovere anche altre realtà legate all'agroalimentare e alle tipicità artigianali del territorio”.

Soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa anche da Federico Fresia, Presidente Nazionale di Confartigianato Frantoiani.

Nello stand “La Casa dei Frantoiani” i visitatori hanno potuto trovare le eccellenze di numerosi frantoiani: Olio Fresia, Olio Boeri, Olio Roi, Olio Isnardi, Frantoio Nuvolone, Frantoio Venturino, Frantoio Elena Luigi, Frantoio F.lli Pozzo e Frantoio Baglietto & Secco. Ogni giorno era inoltre possibile assaggiare i biscotti di Antiche Dolcezze di Imperia e sorseggiare il caffè di Ligure Vending, nonché trovare le esposizioni del Profumo dell’Ulivo di Valentino Sabatini e delle creme da corpo di Vaquer Profumatori.

Le iniziative nello stand sono state numerose e hanno visto il coinvolgimento di molti ospiti. Molto apprezzate sono state le degustazioni dell’olio nuovo proposte da Academy “Master of Olive Oil” e di diversi cocktails preparati con l’olio d’oliva proposti dalla sezione di Sanremo di AIBES. Altre degustazioni sono state curate da Alessandro Boeri di Olio Boeri di Taggia, dal birrificio San Luca di Imperia e da Cantine San Steva di Santo Stefano al Mare. Un’altra persona illustre che ha preso parte alle iniziative è stata Luigi Caricato, editore del magazine Olio Officina dedicato all’olio extravergine d’oliva.

La Confartigianato di Imperia ha infine organizzato altri due appuntamenti collaterali: nell’Area Laboratori è andato in scena l’appuntamento “Illustrazione e degustazione del canestrello di Taggia” a cura di Sandro Canestrelli; nell’Area Incontri l’associazione degli artigiani ha presentato insieme a Donata Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imperia, e al Dott. Francesco Sferrazzo della ASL 1 Imperiese il progetto dedicato alla prevenzione e al miglioramento della salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro.