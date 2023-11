Imperia: con ‘Autunno a Teatro’ la mini rassegna di teatro e musica a ‘Lo Spazio Vuoto’

Appuntamento per domenica prossima alle 17 a ‘Lo Spazio Vuoto’ di Imperia con la prima data della mini rassegna di teatro e musica che animerà la sala di Galleria degli Orti anticipando la nuova stagione in partenza nel 2024. Si inizia con un concerto che vedrà protagonisti i Flautonauti, ensemble strumentale di flauti traversi e non solo nato da un’idea di Marco Moro e di alcuni suoi allievi. Si tratta di un affiatato gruppo eterogeneo per età, formazione ed esperienza, con un repertorio spazia dal barocco alla musica leggera, dal classico alle colonne sonore. Seguiranno tre produzioni firmate Lo Spazio Vuoto che accompagneranno il pubblico fino alle soglie del Natale.

Sabato 25 novembre alle 21 e domenica 26 alle 17 tornerà sul palco una replica del fortunato spettacolo La casa di Bernarda Alba, di Federico Garcia Lorca. «Siamo felici di riportare in scena questo spettacolo che continua a vivere e che nelle repliche del 25 e 26 novembre presenterà una sostituzione e qualche piccola novità – spiega Livia Carli, dello Spazio Vuoto - Questo lavoro ha preso vita grazie alla prigionia forzata del covid e presenta un’impronta registica femminile. L’opera teatrale fu scritta nel 1936, pochi mesi prima dell’uccisione di Federico Garcia Lorca da parte dei falangisti seguaci di Francisco Franco. Un momento storico senza possibilità alcuna di immaginare un futuro migliore, un eterno presente soffocante e repressivo che è stato per noi lo spunto dal quale far emergere la stessa forza e potenza della tragedia greca. L’allestimento firmato Lo Spazio Vuoto va oltre la violenza e la tragedia del quotidiano e fa del testo una bandiera contro il potere maschile della società patriarcale. Nell’impossibilità di sottrarsi al destino, le protagoniste riescono infatti, pur trascinate in un gorgo, ad affermare la propria azione e la propria personalità in modo forte e incisivo».

Dedicato alle famiglie e ai bambini di ogni età, sabato 2 e domenica 3 dicembre alle 17 tornerà sul palco dello Spazio Vuoto Marcovaldo, ovvero le stagioni in città, spettacolo che porta in scena il celebre personaggio di Italo Calvino omaggiando lo scrittore nell’anno del suo centenario. Il buffo e insieme melanconico Marcovaldo cerca la natura in mezzo alla città di cemento e asfalto: gli attori de Lo Spazio Vuoto rivivono le sue avventure aprendo lo spettacolo con un’improvvisazione che cattura l’attenzione dei bambini e li accompagna gradualmente nel racconto, fino ad appassionarli alle storie e a travolgerli in un vortice di personaggi e situazioni. Divertendosi, i più piccoli imparano così ad apprezzare il linguaggio di uno dei più grandi scrittori del ‘900. La vicinanza tra palcoscenico e pubblico catalizza inoltre l’attenzione e permetterà di partecipare direttamente alla storia e di interloquire con gli attori al termine dello spettacolo, appagando dubbi e curiosità.

Sabato 9 dicembre alle 21 e domenica 10 dicembre alle 17 la mini rassegna autunnale dello Spazio Vuoto chiuderà con Uluç Alì. L’Ultimo grande Corsaro. Uluç Alì è stato un personaggio leggendario realmente vissuto: genio della marineria e della pirateria, fu comandante della flotta turca nel Mediterraneo del 1500. Calabrese di nascita, la sua carriera si caratterizzò per il coraggio e l’abilità di marinaio che lo portarono a compiere, con successo, battaglie e imprese belliche straordinarie. La ferocia con cui invase la storia non è assoluta, ma generata dalla vita vissuta sotto il cielo, dalle aspettative tradite e dai sogni infranti. Le sottrazioni dell’animo di Uluç Alì si somatizzano e le ferite mostrano una diversa evoluzione della bellezza. Lo spettacolo nasce da una storia di mare i cui protagonisti hanno segnato in qualche modo l’infanzia di tutti noi, alimentando la curiosità sul mondo dei corsari. Ultimo degli ultimi, Uluç Alì è divenuto leggenda: un tema antico, il suo, tragico nelle gesta e nella forma che ha acquistato voce e ha iniziato a parlare e a muoversi tra le pagine del testo, alimentando il desiderio di conoscerlo.

L’ingresso al concerto dei Flautonauti del 12 novembre sarà a offerta libera, La casa di Bernarda Alba e Uluç Alì. L’Ultimo grande Corsaro: 12,00 €; Marcovaldo 10,00 €. Info e prenotazioni: 01833960598 - 3297433720 - 3737007032.