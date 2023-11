Diano Marina, 'Aromatica Off' buona la prima, annunciate le date dell’edizione 2024 da venerdì a domenica 5 maggio

"Aromatica Off", buona la prima per il nuovo progetto promozionale voluto dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali.

Lo stand allestito ad Olioliva è stato uno dei più apprezzati, lo testimoniano le numerose fotografie pubblicate sui social dai visitatori.

L’evento imperiese è stato anche l’occasione per annunciare le date dell’edizione 2024 di Aromatica, che si svolgerà venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio.

Molto efficace è stata la presenza dello Chef Jorg Giubbani, del ristorante Orto by Jorg Giubbani dell’hotel Villa Edera & La Torretta a Moneglia (Ge), 1 stella sulla Guida Michelin Italia 2023, ospite di Aromatica Off in occasione di Olioliva.

Giubbani, oltre a realizzare un affollatissimo cooking show in Calata Cuneo, dal titolo “Vialone Nano… in verde”, ha proposto presso la sede di Cooadi a San Bartolomeo al Mare - in quello che è stato il primo di altri appuntamenti con esperti del settore – un prestigioso corso-incontro dedicato all’utilizzo delle aromatiche e delle erbe spontanee in cucina, riservato ai titolari e al personale di cucina dei ristoranti e delle strutture ricettive del Golfo Dianese, realizzato in partnership con Confcommercio e Federalberghi del Golfo Dianese.

Con Olioliva – sempre nell’ambito del progetto Off – hanno preso il via le attività di promozione dell’evento, ma anche di valorizzazione e coinvolgimento del territorio, potendo anche contare su importanti partner che affiancano Aromatica, quali Arimondo Supermercati Pam ed Eurospin, Frantoio Venturino, Banca d’Alba, Rb Plant, Acqua Minerale Calizzano e Giardino dell’Edilizia. Iniziative che hanno ricevuto il plauso di Regione Liguria e della Camera di Commercio Riviere di Liguria.