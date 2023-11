Arma di Taggia: conto alla rovescia per la 10ª edizione di Natale a Villa Boselli

Il 15 e 16 dicembre si terrà ad Arma di Taggia la decima edizione del Natale a Villa Boselli. Il tradizionale appuntamento si conferma nel format degli ultimi anni: venerdì 15, dalle 16.45, inaugurazione del villaggio natalizio, con l’accensione dell’albero alla presenza delle autorità locali. Seguirà il taglio della torta per il decimo compleanno della Festa e un rinfresco per tutti i presenti.

“Le mamme ed i papà del comitato organizzatore sono davvero entusiasti per aver raggiunto il traguardo delle dieci edizioni per un evento nato quasi per gioco e che, nel corso degli anni, è diventato un appuntamento fisso per i bambini di tutta la provincia” dichiarano gli organizzatori.