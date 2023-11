Il trapianto di capelli per le donne: un'opzione sempre più diffusa

Il trapianto di capelli è un intervento chirurgico che consiste nel prelevare follicoli piliferi da una zona del cuoio capelluto con capelli folti e innestarli in un'area dove i capelli sono radi o mancanti. In passato, il trapianto di capelli era considerato un trattamento esclusivamente maschile, ma negli ultimi anni è diventato sempre più diffuso anche tra le donne.

Per quali casi sono indicati i trapianti di capelli per le donne?

I trapianti di capelli per le donne sono indicati per i seguenti casi:

• Alopecia androgenetica femminile: questa è la causa più comune di perdita di capelli nelle donne. Si tratta di un disturbo genetico che causa la miniaturizzazione dei follicoli piliferi, con conseguente diradamento e perdita dei capelli.

• Alopecia areata: questa è una condizione autoimmune che provoca la caduta dei capelli in chiazze.

• Alopecia cicatriziale: questa è una condizione che causa la perdita dei capelli a causa di danni al cuoio capelluto.

Le tecniche sono le stesse degli uomini?

Le tecniche di trapianto di capelli per le donne sono le stesse degli uomini. Le due tecniche più utilizzate sono la FUE (Follicular Unit Extraction) e la DHI (Direct Hair Implantation).

La FUE consiste nel prelevare singoli follicoli piliferi da una zona del cuoio capelluto con capelli folti. I follicoli vengono quindi innestati nell'area da infoltire, attraverso piccoli fori creati con un microbisturi.

La DHI è una tecnica più recente che consiste nel prelevare singoli follicoli piliferi con un punch di piccolo diametro. I follicoli vengono quindi inseriti nell'area da infoltire con un'apposita penna implanter.

Quali sono i costi dei trapianti di capelli per le donne?

Vediamo adesso quali sono i prezzi trapianto di capelli per le donne. I costi dei trapianti di capelli per le donne variano a seconda della tecnica utilizzata, dell'estensione dell'area da infoltire e della clinica o del centro medico a cui ci si rivolge. In generale, i costi sono simili a quelli dei trapianti di capelli per gli uomini. In Italia, il costo di un trapianto di capelli per le donne può variare da 2.000 a 10.000 euro. La media si attesta intorno ai 5.000 euro. I costi possono essere inferiori se si sceglie di sottoporsi all'intervento in una clinica o in un centro medico all'estero, come in Turchia o in India. In questi paesi, i costi possono essere anche la metà di quelli italiani.

Alcuni consigli per le donne che stanno pensando a un trapianto di capelli:

• Consultare un medico specializzato in trapianti di capelli per valutare la propria idoneità all'intervento.

• Richiedere preventivi da più cliniche o centri medici per confrontare i costi e le tecniche utilizzate.

• Prendersi cura del cuoio capelluto dopo l'intervento, seguendo le indicazioni del medico.

In conclusione, il trapianto di capelli è un'opzione sempre più diffusa anche tra le donne. Si tratta di un intervento chirurgico sicuro ed efficace che può aiutare a ripristinare la densità e la crescita dei capelli.