Porto di Arma di Taggia: scattano gli aumenti per adeguamento Istat, malumore tra i diportisti

Per il 2023 scattano aumenti significativi per le tariffe della darsena di Arma di Taggia. Una variazione legata all'adeguamento Istat: una costante che arriva puntuale di anno in anno come ben sanno i 70 diportisti che gravitano nel porticciolo.

Quanto costa ormeggiare la barca ad Arma di Taggia? Dipende dalle categorie che abbracciano una forbice abbastanza ampia di prezzi. Rispetto al 2022, la prima variazione sensibile si ha tra residenti e non. Fino all'anno scorso le tariffe erano identiche da quest'anno chi arriva da fuori pagherà un po' di più. RESIDENTI E NON RESIDENTI

Per i residenti, si passa dalla categoria minore, da 559,65 euro a 888,02 euro. La spesa massima, passa da 1690,60 euro a 2423,68 euro.

Discorso analogo per i non residenti. Dove rispetto al minimo del 2022, fissato a 559,65 euro, si arriva a 955,12 euro. La categoria E, quella più cara, passa da 1690,60 euro a 2.490,70 euro. MENSILI TRA BASSA E ALTA STAGIONE

Aumenti che interessano anche i mensili di bassa e alta stagione. Nel primo caso, la categoria A, nel 2022, prevedeva un minimo di 104,58 euro e ora sale a 142 euro. Nella massima categoria, la E, si va da 206,25 euro a 280,04 euro nel 2023. Così come in alta stagione, si passerà da un minimo di 206,25 euro a 280,04 e nel caso della categoria massima, si andrà da 395,43 euro a 536,92 euro. TARIFFE GIORNALIERE

Vengono ritoccate anche le tariffe giornaliere. In questo caso gli aumenti sono di pochi euro, passando da 9,71 euro a 13,16 euro per la categoria A. Nella categoria più cara si passerà da 18,89 euro euro a 25,64 euro. Aumenti simili anche in alta stagione, a partire dalla categoria minima che passerà da 13,13 a 17,82 euro e nella categoria E, da 33,11 euro a 44,96 euro. SOSTA SUL PIAZZALE

Si pagheranno quasi 100 euro in più per le derive in sosta sul piazzale della Darsena che passano da 233,13 a 316,56 euro. Piccoli rincari anche per le tariffe dei non utenti in sosta: fino a 6 metri, si passerà da 50,55 a 68,64 euro; oltre 6 metri, da 64,20 a 87,16 euro. MALUMORE IN DARSENA

Inutile dire che quando si parla di aumenti cresce anche il malumore tra gli utenti. I diportisti di Arma si sono lamentati con il Comune. Il problema non è solo di natura economica ma riguarda anche gli attesi lavori di messa in sicurezza del porto, intervento al momento fermo al palo in attesa della richiesta di un mutuo necessario a finanziare l'intera opera che salvo imprevisti dovrebbe partire nel 2024. Del resto le tariffe di Arma di Taggia sono tra le più basse della zona e per il momento l'amministrazione comunale sembra non sia intenzionata a rivedere la gestione oggi in mano al Circolo Nautico. Da tempo c'era la voce che il porticciolo potesse passare in gestione ad Amaie Energia così come avvenuto nella vicina Riva Ligure. Eventualità che se concretizzata avrebbe visto il passaggio dell'intera Darsena alla società partecipata, se si considera la recente presa in possesso del parcheggio a monte tra la ciclabile e l'area portuale. ULTIMA CHIAMATA 11 FEBBRAIO 2024