Pallavolo: inizia con due sconfitte il campionato di Prima Divisione per la Mo.De Distribution Mazzucchelli

Dopo la strepitosa vittoria del campionato di 2a Divisione Femminile dello scorso anno, che ha permesso alla squadra della scuola di pallavolo Mazzucchelli di passare di categoria, le giovani ragazze matuziane della Mo.De Distribution sono scese in campo nelle prime due giornate della 1a Divisione.

La 'Mazzu' ha affrontato a fine ottobre a Celle Ligure le padrone di casa e, purtroppo, non è stato un 'buona la prima' vista la sconfitta per 3-1. Nel complesso è stata una buona partita, nella quale le ragazze non si sono mai scoraggiate e dove hanno tentato di lottare fino all'ultimo.

“Le ragazze si sono comportate bene - ha detto il coach Mara Tokic - nonostante fosse la partita d'esordio in prima divisione. Ci sono stati parecchi cambiamenti all'interno della squadra rispetto la scorsa stagione ma, nonostante ciò, posso dire che tutte le mie atlete hanno giocato senza mai mollare rimanendo coese l'un l'altra e senza mai perdersi d'animo. Nelle prossime partite dovremmo essere più attente a commettere meno errori e a cercare di essere più incisive in fase di attacco e più solide in fase difensiva”.

Domenica scorsa, in casa, la formazione matuziana è stata invece sconfitta dal Bordivolley. Se in un primo momento poteva sembrare una partita combattuta, alla lunga e mano a mano che l'incontro proseguiva, le atlete bordigotte sono riuscite ad imporsi con un netto 3-0.

“Purtroppo è stata una giornata no - ha detto in questo caso Mara Tokic - con l'intera squadra che, nel primo set ha mostrato buone fasi di gioco sia in fase offensiva che difensiva ma, purtroppo, alla lunga le ragazze hanno ceduto moralmente e mentalmente, il che le ha poi portate a commettere troppi errori di disattenzione, a perdere troppi palloni e a non riuscire più a reagire a modo. E' un peccato perchè avevamo iniziato il match con il piede giusto ma sono sicura che, con il giusto impegno e la giusta determinazione, riusciremo a migliorare in ciò che abbiamo sbagliato in questa partita. Ora testa al prossimo incontro”.