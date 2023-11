Bowling benefico per la Croce Rossa Italiana: Luca Curto si aggiudica il 16° memorial ‘Generale’

E’ stato ancora una volta il Memorial Generale, giunto alla 16a edizione, a “scaldare i motori” degli appassionati dello “sport dei 10 birilli” di tutta la riviera. L’altra sera, sulle piste del Bowling di Diano, si è infatti disputata la tradizionale gara di apertura della stagione agonistica amatoriale 2023-24, dedicata al ricordo di Salvatore Leotta, fondatore della struttura dianese che quest’anno ha raggiunto i 35 anni di attività.

Come consuetudine, la serata ha avuto un nobile scopo, quello di sostenere una benemerita organizzazione locale. La prescelta è stata, come già da alcuni anni, la sezione dianese della Croce Rossa Italiana (rappresentata dal veterano Roberto Masieri), cui a fine serata Angelica Leotta, nipote del fondatore ed attuale presidente del cda. ha consegnato un assegno di 500 euro a titolo di erogazione liberale a favore della benemerita organizzazione di prima assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda la parte competitiva, tra i 25 partecipanti ha prevalso Luca Curto (559 punti in tre manche), il quale ha preceduto Giuseppe Ippolito (505), Davide Gabrielli (487) e Luca Ardissone (486). Tra le donne, bene Cristina Campigotto con 448 punti. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il programma delle gare autunnali.

Per chi volesse cimentarsi ed allenarsi in vista di prossimi appuntamenti, il Bowling di Diano, vero e proprio centro del divertimento per tutta la famiglia e per tutte le età, è aperto tutte le sere (ad esclusione del mercoledì) dalle ore 20, nei weekend l’apertura è anticipata alle ore 15. Per informazioni: bowlingdiano@gmail.com.