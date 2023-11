Volley: weekend in chiaroscuro per l'Imperia, bene le giovanili si fermano le prime squadre

Ecco i risultati e il commento ai match disputati nel weekend dall'Imperia Volley. Partite impegnative che vedono trionfare le formazioni giovanili. Battuta d'arresto invece per entrambe le prime squadre.





CAMPIONATO REGIONALE D/F/A 3^ GIORNATA

Imperia Volley – Quiliano Volley 0 – 3 (15/25/-18/25-21/25)

"La vice capolista Quiliano non concede sconti alle ragazze di Antola Mattia e Ozenda Mario e passa con il risultato più rotondo al Palazzetto dello Sport di Imperia. Prossimo impegno per il capitano Mutero Ludovica sabato 11/11 alle ore 17.00 ospiti dell’Albisola Pallavolo" - commentano dall'Imperia Volley.

CAMPIONATO REGIONALE C/M 2^ Giornata

Sant’Antonio - Imperia Volley 3 – 0 (25/22-25/16-25/16)

"La maggiore esperienza della formazione genovese ha la meglio sui ragazzi di Biglieri Marco.

Pur giocando per lunghi tratti della gara punto a punto, commettono ancora troppi errori nei momenti caldi di ogni set. La prossima settimana osserveranno il turno di riposo previsto dal calendario" - aggiungono.

CAMPIONATO TERRITORIALE U18/F Girone B 2^ Giornata

Imperia Volley – VT Arma di Taggia 3 – 0 (25/22-25/19-25/23)

"Si riconferma alla seconda giornata la formazione U18 che dopo il 3/0 dell’esordio si ripete con lo stesso punteggio nella gara con la formazione tabiese del VT Arma di Taggia. Prossimo impegno domenica 19/11 alle ore 18.00 alla Palestra Itis di Via S.Lucia con il Bordivolley".

CAMPIONATO TERRITORIALE U19/M 1^ Giornata

Imperia Volley Nova – Imperia Volley 0 – 3 (11/25-9/25-21/25)

"Nel derby in famiglia tra l’Imperia Volley Nova, formazione nata dalla collaborazione con il settore maschile del Nova Volley e l’Imperia Volley sono i più esperti ragazzi di Biglieri Marco e Niggi Massimiliano ad aggiudicarsi l’incontro. Prossimo impegno per l’Imperia Volley Nova giovedì 9/11 alle 18.30 ospiti del Volley Finale. Per l’Imperia Volley ancora un turno casalingo sabato 12/11 alle 18.00 alla Palestra Itis di Via S. Lucia con il Bordivolley" - concludono dalla compagine di Imperia.