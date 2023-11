Lungo weekend di partite per il Volley team ArmaTaggia con le squadre di U14, U18 e serie D

Sconfitta di misura in casa per il Vtat Corradini Home Solutions contro il Carcare nella terza giornata del campionato di serie D. Il risultato finale di 3-2 per gli ospiti lascia un pò di amaro in bocca in casa armese visto come si era incanalato il match.

Sotto per 1-0 le ragazze di coach Ferrari rimontano e si portano in vantaggio per 2-1 con una bella prova di squadra. Quarto set combattuto punto a punto ma qualche errore di troppo, spiana la strada al pareggio del carcare. Il tie break vede le due squadre giocarsi a viso aperto il match, punto a punto, fino al 15-11 finale che assegna la vittoria agli ospiti. Questi i parziali: 13/25, 25/20, 25/19, 23/25 e 11/15. “Abbiamo bisogno di migliorare sicuramente la ricezione, ma ho visto passi avanti nella squadra. Abbiamo mosso la classifica e questo ci aiuta nel morale” commenta il coach Ferrari.

Under 18 sconfitta per 3-0 in quel di Imperia, partita alla portata delle ragazze che però lasciano ancora troppi errori di concentrazione per strada spianando la strada alle avversarie. Non bastano i cambi di coach Ferrari coadiuvato in panchina dal secondo Lorenzo Gallina, a cambiare le sorti del match.

Infine l’Under 14 che è stata sconfitta tra le mura amiche per 3-1 dal Diano Marina. Le ragazze di Fabrizia Fontanesi si sono battute con buoni scampoli di gioco, sotto di 2-0 sono riuscite ad agguantare il terzo set per 25/19, il quarto, combattutissimo, vede le dianesi imporsi per 25/23.