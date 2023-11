Arti marziali, Ok Club Imperia: Martina Giordano oro al Grand Prix di Policoro

Importante tappa del prestigioso circuito Grand Prix under 18 quella che si è svolta lo scorso fine settimana a Policoro in provincia di Matera.

Il sodalizio imperiese dell’OK Club era presente con due forti atleti della categoria ‘cadetti’, Martina Giordano, ai vertici della ranking lista nazionale, che combatte nella categoria al limite dei 48 kg e Giulio Brezza, un atleta molto determinato e preparato nella categoria al limite dei 50 kg.

Il primo a scendere sul tatami è proprio Giulio Brezza che dopo una pausa forzata a causa di un piccolo infortunio sta riprendendo una buona forma e sta ritrovando la giusta concentrazione. L’atleta imperiese vince i primi due incontri dimostrando ottime doti e grande attenzione, viene purtroppo fermato agli ottavi di finale e non riesce ad accedere ai recuperi.

Con l’inizio delle categorie femminili è la volta di Martina Giordano che sbaraglia le avversarie inanellando una serie impressionante di vittorie che la portano in finale senza alcuna sbavatura. La finale combattutissima termina solo al golden score dove Giordano riesce a piazzare una tecnica perfetta che le assegna il punto della vittoria.

Primo posto e medaglia d’oro per Giordano che le permettono di scalare ulteriormente la classifica nazionale. “Sono molto soddisfatto delle prestazioni atletiche e del comportamento in gara di entrambi gli atleti” commenta il tecnico Marco Viani che ha accompagnato i ragazzi, ora metteremo a punto gli ultimi dettagli della preparazione in vista dei Campionati Regionali previsti per il prossimo 18 e 19 novembre.