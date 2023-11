Sanremo: assemblea pubblica per l'associazione Forum, "Presenteremo i progetti per il futuro"

Venerdì, alle 18, presso la sala conferenze di Palazzo Roverizio, si terrà l’assemblea programmatica dell’Associazione Forum. Si tratta di un momento aperto a tutta la cittadinanza.



"L'assemblea programmatica dell'Associazione FORUM è un evento importante per la città di Sanremo. - spiegano dall'ente - L'associazione, fondata nel marzo 2023, è un'organizzazione non profit che si propone di promuovere lo sviluppo di Sanremo e di rappresentare gli interessi dei suoi cittadini. Lo scopo dell’assemblea programmatica è quello di illustrare ai cittadini, il lavoro svolto e presentare i progetti per il futuro, a cui si sta già lavorando".



"Ad aprire i lavori sarà la vice presidente Ebe Malagoli, mentre il presidente Luigi Ragone ripercorrerà i primi sei mesi di FORUM, facendo il punto sulle numerose iniziative portate avanti dall’associazione. Durante l’assemblea, Leone Pippione, presidente dell’associazione Famija Sanremasca, presenterà il libro “Storia di Sanremo” scritto da Andrea Gandolfo.



"Nella fase conclusiva dell’assemblea si parlerà di progetti futuri, dando ampio spazio al dibattito con i cittadini presenti, al fine di dar voce a coloro che sono intervenuti: per capire quali possano essere gli argomenti di maggior interesse e poterli affrontare attivamente, mettendo al primo posto le esigenze dei cittadini. Vi aspettiamo venerdì 10 novembre 2023, presso Palazzo Roverizio (Via Escoffier, 29), dalle ore 18.00 alle 19.30" - concludono dalla associazione.