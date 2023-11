Euro 2024, la situazione dell’Italia: classifica, partite e si qualifica se…

È arrivato il momento decisivo per il calcio italiano: nei prossimi giorni l’Italia ha la possibilità di tornare dove le compete oppure di far rivivere gli incubi della Russia e del Qatar a 60 milioni di persone.

Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle squadre nazionali, fra cui proprio l’Italia. La selezione di Spalletti deve ora rispondere ad un dentro o fuori, ultima chiamata per arrivare agli Europei in programma in Germania nell’estate del 2024.

Ecco tutto quello che devi sapere in merito al girone azzurro, alle partite in programma e alle possibilità di qualificarsi.

Euro 2024, il girone dell'Italia

L’Inghilterra è già qualificata qualsiasi cosa accada come prima del girone. Poco importano dunque le ultime due partite della nazionale dei 3 Leoni. Ultima invece con 0 punti e disinteressata è Malta.

Se la giocano quelle in mezzo: Ucraina a quota 13 punti, Italia a 10 e Macedonia del Nord a 7. Il vantaggio degli azzurri però è che l’Ucraina dovrà disputare un solo match, proprio contro l’Italia, mentre invece la squadra di Spalletti ha a disposizione una gara in più per fare punti.

Solo le prime due classificate di ciascun girone strapperanno il pass diretto per gli Europei di Germania, mentre invece le migliori terze – insieme alle nazionali escluse che hanno ottenuto i migliori risultati nell’ultima Nations League – si giocheranno il playoff per gli ultimi 3 posti disponibili.

Inghilterra* – 16 punti (6 gare giocate, differenza reti +16)

Ucraina – 13 punti (7 gare giocate, d.r. +3)

ITALIA – 10 punti (6 gare giocate, d.r. +4)

Macedonia del Nord – 7 punti (6 gare giocate, d.r. -7)

Malta – 0 punti (7 gare giocate, d.r. -16)

*già qualificata

Euro 2024, le partite dell'Italia

ITALIA-Macedonia del Nord, venerdì 17 novembre ore 20:45 (Milano)

Ucraina-ITALIA, lunedì 20 novembre ore 20:45 (Leverkusen)

Euro 2024, i criteri in caso di arrivo a pari punti nel girone

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol fatti negli scontri diretti

Differenza reti totale

Gol fatti in totale

Gol in trasferta totali

Maggior numero di vittorie

Maggior numero di vittorie in trasferta

Fair play (-1 punto per ogni ammonizione, -3 punti per ogni espulsione)

Classifica generale della Nations League 2022-2023 (Italia favorita grazie al 3° posto nell’ultima manifestazione)

Euro 2024, l'Italia si qualifica se…

Ecco tutte le possibili combinazioni per l’Italia per arrivare seconda nel girone e conquistare così un posto ad Euro 2024:

· Vincere sia contro la Macedonia del Nord che contro l'Ucraina;

· Vincere con la Macedonia del Nord e pareggiare contro l'Ucraina;

· Pareggiare o perdere contro la Macedonia del Nord e vincere contro l'Ucraina.