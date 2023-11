Calcio. Imperia, mister Buttu dopo il ko di Arenzano: "Approccio sbagliato, me ne assumo le responsabilità"

C'è rammarico da parte dell'allenatore dell'Imperia Pietro Buttu, dopo il ko (3-1) sul campo dell'Arenzano, ma anche la consapevolezza che queste situazioni, in una settimana caratterizzata anche dall'impegno di Coppa, possono capitare: "Abbiamo avuto un approccio sbagliato alla partita, non me lo aspettavo e mi assumo la responsabilità di questo".

"L'Arenzano ha avuto da subito un approccio feroce, il nostro è stato molle, evidentemente non l'abbiamo preparata bene dopo esserci concentrati tanto sulla partita di Coppa di mercoledì con il Campomorone che ci è costata un dispendio di energie. Paradossalmente siamo andati più in difficoltà con l'uomo in più, ma nella ripresa abbiamo creato occasioni a ripetizione sfiorando anche il pareggio, ma il campo ha detto che alla fine lArenzano ha meritato il successo".



In casa nerazzurra si guarda già al match importante di domenica, quando l'Imperia riceverà l'Angelo Baiardo attuale capolista. Una vetta che dista sette punti: "Ma è un campionato equilibrato verso l'alto" commenta Buttu "tutte le partite sono degli esami, da quella con la capolista alle altre. Non facciamo nessun dramma per la sconfitta di Arenzano, fin qui la mia squadra ha fatto un percorso importante".