Il miglior vino passito d’Italia è il Moscatello di Taggia della cantina Mammoliti

Il Moscatello di Taggia Passito Lucraetio dell’Azienda Mammoliti di Ceriana è stato incoronato come miglior vino passito d’Italia. Un importante riconoscimento arrivato domenica scorsa per mano di Paolo Massobrio e Marco Gatti a Milano, nell’ambito dell’evento di presentazione della nuova edizione della guida il “Golosario”.





L'evento milanese è un palco d'eccezione dove vengono presentati i vini Top Hundred selezionati da Massobrio e Gatti. Ogni anno, tra più di cinquemila campioni provenienti da tutta Italia, le commissioni selezionano i migliori cento vini. Tra questi vengono poi scelti i Top dei Top, ovvero l’eccellenza per ogni categoria che in questa edizione vede primeggiare nella categoria vini passiti il Riviera Ligure di Ponente Moscatello di Taggia Passito Lucraetio 2021 prodotto dall’Azienda Agricola Mammoliti di Ceriana.

Il Moscatello di Taggia, oltre a dimostrare eccellenti qualità enologiche, è un vino di tradizione e di ricerca: può vantare infatti una storia gloriosa che lo vedeva sulle tavole e nelle cantine di re e di papi dal medioevo al rinascimento; dopo un periodo di oblio, ma sempre presente nella memoria storica del territorio, viene ritrovato e rimesso in produzione con un lavoro ultra decennale iniziato nei primi anni 2000. Come sa bene il protagonista dietro la riscoperta di questa antica vite, Eros Mammoliti, viticoltore di Ceriana che da 23 anni porta avanti un lavoro di preservazione e divulgazione in collaborazione con enti pubblici e di ricerca, università e mondo produttivo.

"Essere selezionati come Top dei Top, ovvero l’eccellenza della categoria Vini Passiti nella guida Golosaria è un'immensa soddisfazione! Sapere che le commissioni hanno passato in rassegna oltre 5mila vini per selezionare i top hundred e tra questi scegliere i top dei top per ogni categoria, e che proprio il nostro Moscatello sia stato scelto come miglior passito ci riempie di gioia. Dopo circa 20 anni di lavoro per far rinascere il mitico Moscatello di Taggia possiamo dire che la strada era giusta! Grazie a Golosaria, Paolo Massobrio, Marco Gatti e a tutti quelli che hanno creduto nel Moscatello di Taggia! Salute a tutti!” - commenta Mammoliti.