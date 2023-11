Viaggio nella Preistoria per gli alunni della scuola primaria Mazzini di Taggia

"La bellissima esperienza ha coinvolto in prima persona tutti i bambini partecipanti: i grandi come 'maestri' dei compagni più piccoli e tutti, attraverso i laboratori, la musica, l’arte ed il teatro hanno conosciuto e vissuto per qualche ora come gli uomini della Preistoria! Davvero un sentito e doveroso ringraziamento anche a tutte le insegnanti coinvolte!"

Inoltre i bambini sono partiti dalla pittura rupestre per arrivare alla pittura moderna. Dall'osservazione del dipinto:"Improvisation n*9" di Kandinskij, gli alunni della Scuola Mazzini hanno espresso verbalmente e graficamente le forme astratte individuate nel dipinto, i colori primari usati dal pittore e come si formano quelli secondari. Le classi terze hanno poi realizzato una propria interpretazione grafica, usando gli stessi colori e riportando i vari tipi di linee studiati in matematica.